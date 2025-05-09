Джей Ді Венс привітав нового Папу Римського з обранням попри їхню публічну суперечку
Київ • УНН
Віцепрезидент США Джей Ді Венс привітав Папу Лева XIV, хоч той критикував владу США. Раніше Папа Франциск також реагував на заяви Венса щодо імміграційної політики.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс привітав новообраного Папу Роберта Прево, який прийняв ім'я Лев XIV попри те, що той критикував у своїх публікаціях дії американської влади.
Про це повідомляє УНН із посиланням на DailyMail.
Вітаю Лева XIV, першого американського Папу, з обранням ! Я впевнений, що мільйони американських католиків та інших християн молитимуться за його успішну роботу з керівництва Церквою. Нехай Бог благословить його!
Водночас як зазначає видання Венс не коментував пости з критикою президента Трампа та Венса з питань імміграції Папи, які той публікував. Додамо Венс прийняв католицьку віру у 2019 році.
Під час інтерв'ю у січні, він захищав імміграційну політику президента Трампа, посилаючись на християнську концепцію "ordo amoris" - справедливо впорядкованої любові.
Ви любите свою родину, потім ви любите свого сусіда, потім ви любите свою громаду, потім ви любите своїх співгромадян у власній країні, а потім ви можете зосередитися та розставити пріоритети на решту світу
Пізніше він відстоював свої міркування у соціальних мережах. "Ідея про відсутність ієрархії зобов’язань порушує елементарний здоровий глузд", написав Венс у соціальних мережах.
Як зазначає видання, на початку 2025 року Превост опублікував дві статті у відповідь на аргументи Венса.
Перша стаття була авторською статтею Кет Армас з прогресивного католицького новинного ресурса National Catholic Reporter. В ній Армас критикувала Венса за використання "середньовічної концепції для захисту свого бачення імміграції".
Імперське бачення любові побудоване на дефіциті, але Царство Боже побудоване на достатку. Якщо ми запитуємо себе: "Хто мій ближній?" – ми вже не розуміємо суті. Краще питання: як мені любити безмежно?
Друга стаття була написана єзуїтським священником Семом Сойєром з Jesuit Review, у якій також критикувалася позиція Венса. Сойєр скаржився, що "багато католиків, і, цілком можливо, більшість католиків, проголосували не лише за толерантність, а й за палку підтримку погляду на імміграцію та іммігрантів, який разюче відрізняється від того, що навчає церква".
За інформацією видання, Сойєр зазначив, що він "трохи здивований рішенням Папи втрутитися" в дебати, але додав, що його втручання відображає надію на те, що католики США "дозволяють Євангелію очистити нас і закликати до навернення щодо нашої реакції на іммігрантів".
Папа Франциск також відреагував на заяви Венса. У своєму лютневому листі до єпископів Сполучених Штатів, не називаючи безпосередньо Венса, Франциск пояснив концепцію "ordo amoris".
Справжній ordo amoris, який необхідно сприяти, — це той, який ми відкриваємо, постійно роздумуючи над притчею про "доброго самарянина" (пор. Лк. 10:25-37), тобто роздумуючи над любов’ю, яка будує братерство, відкрите для всіх без винятку
Нагадаємо
Попри це Венс зустрівся з Папою Франциском у Ватикані на Великдень під час його візиту до Риму. Приватна зустріч тривала лише кілька хвилин. Це була перша зустріч віце-президента з Понтифіком з 2020 року. Папа подарував Венсу краватку, чотки та великодні яйця для дітей.