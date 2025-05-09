Джей Ді Венс привітав нового Папу Римського з обранням попри їхню публічну суперечку

Віцепрезидент США Джей Ді Венс привітав новообраного Папу Роберта Прево, який прийняв ім'я Лев XIV попри те, що той критикував у своїх публікаціях дії американської влади.

Про це повідомляє УНН із посиланням на DailyMail.

Вітаю Лева XIV, першого американського Папу, з обранням ! Я впевнений, що мільйони американських католиків та інших християн молитимуться за його успішну роботу з керівництва Церквою. Нехай Бог благословить його! - написав віцепрезидент на X

Водночас як зазначає видання Венс не коментував пости з критикою президента Трампа та Венса з питань імміграції Папи, які той публікував. Додамо Венс прийняв католицьку віру у 2019 році.

Під час інтерв'ю у січні, він захищав імміграційну політику президента Трампа, посилаючись на християнську концепцію "ordo amoris" - справедливо впорядкованої любові.

Ви любите свою родину, потім ви любите свого сусіда, потім ви любите свою громаду, потім ви любите своїх співгромадян у власній країні, а потім ви можете зосередитися та розставити пріоритети на решту світу сказав Венс в інтерв’ю Fox News.

Пізніше він відстоював свої міркування у соціальних мережах. "Ідея про відсутність ієрархії зобов’язань порушує елементарний здоровий глузд", написав Венс у соціальних мережах.

Як зазначає видання, на початку 2025 року Превост опублікував дві статті у відповідь на аргументи Венса.

Перша стаття була авторською статтею Кет Армас з прогресивного католицького новинного ресурса National Catholic Reporter. В ній Армас критикувала Венса за використання "середньовічної концепції для захисту свого бачення імміграції".

Імперське бачення любові побудоване на дефіциті, але Царство Боже побудоване на достатку. Якщо ми запитуємо себе: "Хто мій ближній?" – ми вже не розуміємо суті. Краще питання: як мені любити безмежно? - писала вона.

Друга стаття була написана єзуїтським священником Семом Сойєром з Jesuit Review, у якій також критикувалася позиція Венса. Сойєр скаржився, що "багато католиків, і, цілком можливо, більшість католиків, проголосували не лише за толерантність, а й за палку підтримку погляду на імміграцію та іммігрантів, який разюче відрізняється від того, що навчає церква".

За інформацією видання, Сойєр зазначив, що він "трохи здивований рішенням Папи втрутитися" в дебати, але додав, що його втручання відображає надію на те, що католики США "дозволяють Євангелію очистити нас і закликати до навернення щодо нашої реакції на іммігрантів".

Папа Франциск також відреагував на заяви Венса. У своєму лютневому листі до єпископів Сполучених Штатів, не називаючи безпосередньо Венса, Франциск пояснив концепцію "ordo amoris".

Справжній ordo amoris, який необхідно сприяти, — це той, який ми відкриваємо, постійно роздумуючи над притчею про "доброго самарянина" (пор. Лк. 10:25-37), тобто роздумуючи над любов’ю, яка будує братерство, відкрите для всіх без винятку - писав Франциск.

Нагадаємо

Попри це Венс зустрівся з Папою Франциском у Ватикані на Великдень під час його візиту до Риму. Приватна зустріч тривала лише кілька хвилин. Це була перша зустріч віце-президента з Понтифіком з 2020 року. Папа подарував Венсу краватку, чотки та великодні яйця для дітей.

