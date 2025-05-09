Несмотря на критику: Венс приветствовал избрание Папы Льва XIV, американца по происхождению
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Венс приветствовал Папу Льва XIV, хотя тот критиковал власти США. Ранее Папа Франциск также реагировал на заявления Венса относительно иммиграционной политики.
Джей Ди Вэнс поздравил нового Папу Римского с избранием, несмотря на их публичный спор
Вице-президент США Джей Ди Вэнс поздравил новоизбранного Папу Роберта Прево, который принял имя Лев XIV, несмотря на то, что тот критиковал в своих публикациях действия американской власти.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на DailyMail.
Поздравляю Льва XIV, первого американского Папу, с избранием! Я уверен, что миллионы американских католиков и других христиан будут молиться за его успешную работу по руководству Церковью. Да благословит его Бог!
В то же время, как отмечает издание, Венс не комментировал посты с критикой президента Трампа и Венса по вопросам иммиграции Папы, которые тот публиковал. Добавим Венс принял католическую веру в 2019 году.
Во время интервью в январе, он защищал иммиграционную политику президента Трампа, ссылаясь на христианскую концепцию "ordo amoris" - справедливо упорядоченной любви.
Вы любите свою семью, затем вы любите своего соседа, затем вы любите свою общину, затем вы любите своих сограждан в своей стране, а затем вы можете сосредоточиться и расставить приоритеты на остальной мир
Позже он отстаивал свои рассуждения в социальных сетях. "Идея об отсутствии иерархии обязательств нарушает элементарный здравый смысл", - написал Венс в социальных сетях.
Как отмечает издание, в начале 2025 года Превост опубликовал две статьи в ответ на аргументы Венса.
Первая статья была авторской статьей Кэт Армас из прогрессивного католического новостного ресурса National Catholic Reporter. В ней Армас критиковала Венса за использование "средневековой концепции для защиты своего видения иммиграции".
Имперское видение любви построено на дефиците, но Царство Божие построено на изобилии. Если мы спрашиваем себя: "Кто мой ближний?" – мы уже не понимаем сути. Лучший вопрос: как мне любить безгранично?
Вторая статья была написана иезуитским священником Сэмом Сойером из Jesuit Review, в которой также критиковалась позиция Венса. Сойер жаловался, что "многие католики, и, вполне возможно, большинство католиков, проголосовали не только за толерантность, но и за пылкую поддержку взгляда на иммиграцию и иммигрантов, который разительно отличается от того, что учит церковь".
По информации издания, Сойер отметил, что он "немного удивлен решением Папы вмешаться" в дебаты, но добавил, что его вмешательство отражает надежду на то, что католики США "позволяют Евангелию очистить нас и призвать к обращению относительно нашей реакции на иммигрантов".
Папа Франциск также отреагировал на заявления Венса. В своем февральском письме к епископам Соединенных Штатов, не называя непосредственно Венса, Франциск объяснил концепцию "ordo amoris".
Подлинный ordo amoris, который необходимо продвигать, — это тот, который мы открываем, постоянно размышляя над притчей о "добром самарянине" (ср. Лк. 10:25-37), то есть размышляя над любовью, которая строит братство, открытое для всех без исключения
Напомним
Несмотря на это, Венс встретился с Папой Франциском в Ватикане на Пасху во время его визита в Рим. Частная встреча длилась всего несколько минут. Это была первая встреча вице-президента с Понтификом с 2020 года. Папа подарил Венсу галстук, четки и пасхальные яйца для детей.