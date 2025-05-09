Несмотря на критику: Венс приветствовал избрание Папы Льва XIV, американца по происхождению

Джей Ди Вэнс поздравил нового Папу Римского с избранием, несмотря на их публичный спор

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поздравил новоизбранного Папу Роберта Прево, который принял имя Лев XIV, несмотря на то, что тот критиковал в своих публикациях действия американской власти.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на DailyMail.

Поздравляю Льва XIV, первого американского Папу, с избранием! Я уверен, что миллионы американских католиков и других христиан будут молиться за его успешную работу по руководству Церковью. Да благословит его Бог! - написал вице-президент на X

В то же время, как отмечает издание, Венс не комментировал посты с критикой президента Трампа и Венса по вопросам иммиграции Папы, которые тот публиковал. Добавим Венс принял католическую веру в 2019 году.

Во время интервью в январе, он защищал иммиграционную политику президента Трампа, ссылаясь на христианскую концепцию "ordo amoris" - справедливо упорядоченной любви.

Вы любите свою семью, затем вы любите своего соседа, затем вы любите свою общину, затем вы любите своих сограждан в своей стране, а затем вы можете сосредоточиться и расставить приоритеты на остальной мир сказал Венс в интервью Fox News.

Позже он отстаивал свои рассуждения в социальных сетях. "Идея об отсутствии иерархии обязательств нарушает элементарный здравый смысл", - написал Венс в социальных сетях.

Как отмечает издание, в начале 2025 года Превост опубликовал две статьи в ответ на аргументы Венса.

Первая статья была авторской статьей Кэт Армас из прогрессивного католического новостного ресурса National Catholic Reporter. В ней Армас критиковала Венса за использование "средневековой концепции для защиты своего видения иммиграции".

Имперское видение любви построено на дефиците, но Царство Божие построено на изобилии. Если мы спрашиваем себя: "Кто мой ближний?" – мы уже не понимаем сути. Лучший вопрос: как мне любить безгранично? - писала она.

Вторая статья была написана иезуитским священником Сэмом Сойером из Jesuit Review, в которой также критиковалась позиция Венса. Сойер жаловался, что "многие католики, и, вполне возможно, большинство католиков, проголосовали не только за толерантность, но и за пылкую поддержку взгляда на иммиграцию и иммигрантов, который разительно отличается от того, что учит церковь".

По информации издания, Сойер отметил, что он "немного удивлен решением Папы вмешаться" в дебаты, но добавил, что его вмешательство отражает надежду на то, что католики США "позволяют Евангелию очистить нас и призвать к обращению относительно нашей реакции на иммигрантов".

Папа Франциск также отреагировал на заявления Венса. В своем февральском письме к епископам Соединенных Штатов, не называя непосредственно Венса, Франциск объяснил концепцию "ordo amoris".

Подлинный ordo amoris, который необходимо продвигать, — это тот, который мы открываем, постоянно размышляя над притчей о "добром самарянине" (ср. Лк. 10:25-37), то есть размышляя над любовью, которая строит братство, открытое для всех без исключения - писал Франциск.

Напомним

Несмотря на это, Венс встретился с Папой Франциском в Ватикане на Пасху во время его визита в Рим. Частная встреча длилась всего несколько минут. Это была первая встреча вице-президента с Понтификом с 2020 года. Папа подарил Венсу галстук, четки и пасхальные яйца для детей.

