Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска

У середу, 7 травня, 133 кардинали Католицької Церкви увійдуть до Сикстинської капели у Ватикані, щоб обрати наступника Папи Римського Франциска, який помер 21 квітня у Великодній понеділок. Конклав відбуватиметься у суворій таємниці за зачиненими дверима аж до того моменту, коли новий Папа вийде на балкон перед очікуючим натовпом і привітає вірян. Що відбуватиметься під час найтаємничіших виборів в історії і на що може сподіватися світ, зокрема і Україна, з’ясовував кореспондент УНН.

З чого починається конклав

Після звершення літургії та перед безпосереднім проведенням першого голосування кардинали урочисто складають присягу скрупульозно дотримуватися приписів, що містяться в Апостольській Конституції "Universi Dominici Gregis" щодо нерозголошення будь-яких подробиць, які відбувається під час процесу обрання Римського Понтифіка - розповів експерт з міжнародного публічного права та порівняльного конституційного права Олександр Марусяк.

Експерт повідомив, що в перший день відбувається одне голосування. В наступні дні їх одразу чотири. Про обрання Папи повідомить традиційний білий дим.

Кардинал прогнозує короткий конклав з виборів Папи Римського

"У перший день конклаву (який припадає на середу, 7 травня – ред.) відбудеться одне голосування в другій половині дня. Починаючи з другого дня конклаву, відбуватимуться по чотири голосування: два зранку і два після обіду. Звісно, крім самих голосувань, також будуть літургії та молитви. Про обрання Папи сигналізуватиме білий дим з димаря Сікстинської капели, а також дзвін із собору Святого Петра" - пояснив Марусяк.

Марусяк додав, що обговорення кардиналами ймовірного кандидата відбувається вже зараз, оскільки всі кардинали, які прибули на конклав, проживають разом в Будинку Святої Марти.

Якою є процедура голосування

Сама ж процедура голосування відбувається достатньо швидко, однак затримки можуть відбуватися лише в окремих організаційних моментах. Наприклад, якщо хтось з кардиналів, який перебуває у Будинку Святої Марти, фізично не зможе бути присутній у Сікстинській капелі.

"У такому випадку до таких кардиналів будуть щоразу надсилатись інфірмарії із порожньою замкненою урною та достатньою кількістю бюлетенів на підносі. Крім того, існує окрема процедура, що робити у випадку, якщо кардинал фізично не може написати прізвище на бютелені", - пояснив юрист.

Марусяк також розповів, що в історії бували випадки, коли Папу Римського обирали по-іншому.

"Йоан Павло ІІ скасував можливість проведення виборів Папи у формі per acclamationem seu inspirationem (коли всі кардинали-виборщики одностайно і спонтанно проголошують когось Папою без формального голосування, якщо така одностайність була результатом богонатхнення) та per compromissum (коли всі кардинали-виборщики добровільно передавали право обрати Папу невеликій групі, обраній з-поміж себе)" - зазначив Марусяк.

Як довго триватиме конклав

Експерт допустив, що скоріш за все одного голосування буде замало. Проте обрати Папу вже другого дня – цілком реально.

"Наприклад, конклави у серпні 1978, 2005 та 2013 році тривали 2 дні; а у 1963 році та в жовтні 1978 року – 3 дні. При цьому, Бенедикта XVI обрали за чотири голосування, а Франциска за п’ять", - підсумував Марусяк.

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Консерватори чи ліберали

"Консерватор чи ліберал – все це дуже умовно. Новий Папа буде озвучувати те, що популярно зараз. Скоріш за все відбудеться рух у бік консерватизму, але це мало впливатиме на політику Ватикану. Це буде скоріш як заспокійлива пігулка після імпульсивного і вкрай ліберально налаштованого Франциска", - пояснив теолог Денис Таргонський.

Теолог наголосив, що безпосереднім виразником політики Ватикану перед усім є саме кардинали, які можуть впливати на Папу. Натомість на кардиналів ніякого важелю впливу нема.

"Ватикан впливає на Папу. На Ватикан ніхто не може впливати – ні парафіяни, ні священики. Зверніть увагу: парафіяни чи священики обирають кардиналів? Вони ні перед ким не підзвітні і не несуть ніякої відповідальності. В них своя політика", - заявив теолог.

Новий Папа і Україна

"Ніхто з папабілів не був би якимось оптимальним варіантом для України. Це ніяк не вплине на нашу державу. Вони будуть з християнських міркувань здійснювати якісь дії милосердя. Наприклад, сприяти звільненню полонених. Гуманітарно якось допомагати. Але це все", - вважає теолог.

Таргонський висловив думку, що з можливих претендентів на престол Святого Петра найменш прийнятними для України можуть бути угорський і американський кардинали.

"Угорський кардинал Петер Ердо, підтримуваний прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, та американський кардинал Раймунд Берк, соратник Дональда Трампа – це, умовно, найгірші варіанти для України", - висловив думку експерт.

Петер Ердо

В свою чергу, найбільш оптимальним для України сценарієм теолог назвав держсекретаря Ватикану і головного фаворита майбутнього конклаву - кардинала П’єтро Пароліна.

П’єтро Паролін

"Дуже умовно, найкращим варіантом для України був би держсекретар П’єтро Паролін. Що не кажи, він принаймні має дипломатичний хист. Він хоча б зображатиме доброзичливість до України", - вважає Таргонський.

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