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Трамп в образі Папи Римського: католицький світ реагує на скандальну світлину президента США

Київ • УНН

 • 822 перегляди

Дональд Трамп опублікував згенероване ШІ зображення себе в одязі Папи, на тлі жалоби за Франциском. Це викликало критику в Італії та серед католицьких єпископів.

Трамп в образі Папи Римського: католицький світ реагує на скандальну світлину президента США

Президент Дональд Трамп опублікував створене штучним інтелектом зображення себе в одязі Папи Римського, на тлі жалоби за Папою Франциском та за кілька днів до початку конклаву з обрання його наступника.

Дії Трампа викликали докори з боку групи, яка представляє католицьких єпископів у Нью-Йорку та серед італійців, пише УНН з посиланням на CNN

Деталі

Зображення, поширене в п'ятницю ввечері на сайті Трампа Truth Social, а пізніше опубліковане Білим домом на його офіційному акаунті X, викликало здивування в соціальних мережах та у Ватикані, який все ще перебуває в періоді дев'ятиденної офіційної жалоби після смерті Франциска 21 квітня.

Католицькі кардинали щодня проводять Меси на його пам'ять і мають відкрити конклав з обрання його наступника в середу. Смерть Папи та обрання іншого є надзвичайно урочистою справою для католиків, для яких Папа є намісником Христа на Землі. Це тим більше стосується Італії, де папство високо шанується навіть нерелігійними італійцями.

Зображення Трампа у білій сутані та загостреній митрі, або єпископській шапці, стало темою кількох запитань під час щоденного брифінгу конклаву Ватикану в суботу.

Італійські та іспанські ЗМІ висловили жаль з приводу таких дій Трампа та назвали їх образливим, враховуючи, що період офіційної жалоби все ще триває. Колишній прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці назвав це зображення ганебним.

Це зображення ображає вірян, ображає інституції та показує, що лідер правого світу насолоджується блазнівством. Тим часом економіка США ризикує рецесією, а долар втрачає вартість. Сувереністи завдають шкоди всюди

- написав Ренці на X.

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Речник Ватикану Маттео Бруні відмовився від коментарів. У Сполучених Штатах Католицька конференція штату Нью-Йорк, яка представляє єпископів штату у співпраці з урядом, звинуватила Трампа у глузуванні.

У цьому зображенні немає нічого розумного чи смішного, пане президенте. Ми щойно поховали нашого улюбленого Папу Франциска, і кардинали ось-ось розпочнуть урочистий конклав, щоб обрати нового наступника Святого Петра. Не насміхайтеся з нас

- написали єпископи.

Італійська ліва La Repubblica також опублікувала це зображення на своїй головній сторінці в суботу з коментарем, у якому звинуватила Трампа у "патологічній мегаломанії". 

Реакція команди Трампа

На прохання відповісти на критику, прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт сказала, що "президент Трамп полетів до Італії, щоб віддати шану Папі Франциску та бути присутнім на його похороні, і він був переконаним поборником католиків та релігійної свободи".

Відомий ультраправий впливовий діяч та союзник Трампа Джек Пособєць, який нещодавно брав участь у католицькій молитві в березні на курорті Трампа у Флориді, також захистив президента. 

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Я католик. Ми всі весь тиждень жартуємо про майбутній вибір Папи. Це називається почуттям гумору

– написав він на X.

Сенатор Ліндсі Грем, близький соратник Трампа, додав:

Я був радий почути, що президент Трамп відкритий до ідеї стати наступним Папою. Це справді був би темний кандидат, але я б попросив папський конклав і католицьких вірян бути неупередженими до цієї можливості!

- написав Грем, республіканець від Південної Кароліни, на X.

Віцепрезидент Джей Ді Венс, католик, який був одним із останніх іноземних чиновників, що зустрілися з Франциском перед смертю Папи, також пожартував про те, що державний секретар Марко Рубіо може стати Папою, припустивши, що Рубіо може додати його до довгого списку титулів, які він обіймає, включаючи радника з національної безпеки та виконуючого обов’язки архіваріуса.

Доповнення

Консервативні католики наполягають на тому, щоб наступний Папа Римський більше схилявся до традиціоналістичного світогляду. Раніше консерваторів обурювала більш примирлива позиція Франциска щодо одностатевих союзів і розлучень, захист мігрантів і угода Ватикану з Китаєм, яка дала Пекіну право затверджувати єпископів.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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