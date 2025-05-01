Консервативні католики хочуть зробити Ватикан "великим знову" - Politico

Консервативні католики наполягають на тому, щоб наступний Папа Римський більше схилявся до традиціоналістичного світогляду. Раніше консерваторів обурювала більш примирлива позиція Франциска щодо одностатевих союзів і розлучень, захист мігрантів і угода Ватикану з Китаєм, яка дала Пекіну право затверджувати єпископів, повідомляє Politico, пише УНН.

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Ми сподіваємося на понтифікат, який більше зосередиться на католицьких питаннях, таких як захист життя і сім'ї, а не на зміні клімату та імміграції - заявила німецька аристократка принцеса Глорія фон Турн унд Таксис, яка є яскравим представником консервативних католиків

Серед консервативних кандидатів на Святий Престол є кардинал Роберт Сара з Гвінеї, відомий прихильник латинської меси, проти якої боровся Франциск, та американський кардинал Реймонд Берк, традиціоналіст, який підтримав президента США Дональда Трампа.

Ми спостерігаємо парадокс, що керівництво є більш ліберальним, але спостерігається величезна кількість навернень і величезне зростання традиціоналізму. Кардинали усвідомлюють, що навіть якщо деякі з лідерів можуть бути ліберальними, вони знають, що їхні пастви на місцях насправді тяжіють до більш консервативних поглядів - сказав генеральний директор консервативної некомерційної групи Catholics for Catholics Джон Йеп.

Catholics for Catholics провели молитовний захід за Трампа вартістю 1000 доларів за квиток на своєму курорті в Мар-а-Лаго.

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Йеп також нагадав, що 56% католиків проголосували за Трампа.

Цей же блок людей дивиться на Рим і хоче, щоб їхній Папа був традиційним і був сильним союзником США і нашого світогляду, наприклад, щодо захисту наших кордонів - наголосив Йеп.

Politico повідомляє, ще до смерті Франциска у Великодній понеділок розпочалася кампанія з дискредитації його реформ, яка ведеться добре фінансованими традиціоналістичними католицькими некомерційними групами, які базуються в США і співпрацюють з консервативними політиками для просування коктейлю з католицької доктрини і націоналізму.

Серед найвідоміших - Napa Institute, який прагне поєднати "консервативне богослов'я і лібертаріанську економіку з акцентом на апологетику, сексуальну етику і контркультурну антисекуляризацію". Інша організація, Sophia Institute Press, фінансує традиціоналістський католицький блог One Peter Five, який регулярно викривав Франциска і співпрацюв з католицьким телевізійним гігантом EWTN, який використовувався для звинувачень Франциска в приховуванні зловживань з боку клерикалів.

Один з проектів, Red Hat Report, розпочатий у 2018 році, мав на меті використати колишніх слідчих ФБР для складання досьє на кожного кардинала на кшталт досліджень політичної опозиції, зазначаючи їхні богословські та пастирські пріоритети. Вплив консервативних правих може також посилитися через дедалі гірше фінансове становище Ватикану: агентство Reuters повідомило, що дефіцит доходів сягає 83 мільйонів євро.

Зважаючи на те, що Ватикан, як повідомляється, шукає зовнішнього фінансування, вибір наступного Папи може бути вразливим для багатих правих донорів у США, сказав один високопоставлений церковний чиновник в інтерв'ю Politico.

Він також додав, що ця тема піднімалася на передконклавних зустрічах, так званих загальних конгрегаціях, які кардинали відвідували щодня протягом останнього тижня. Наступні кілька днів перед початком конклаву, на якому буде обрано наступного Папу, є критично важливими, оскільки консервативні католики намагаються донести свої голоси до кардиналів, які беруть участь у голосуванні.

Надзвичайно важливо, щоб новий Папа знову взяв кермо влади в свої руки і підтвердив те, у що католики вірили протягом 2000 років - сказав Йеп з організації Catholics for Catholics, який назвав Франциска одним з найбільш суперечливих понтифіків в сучасній церковній історії.

Проте навіть самі консервативні групи визнають, що їх чекає нелегка боротьба. Оскільки 80 відсотків кардиналів-виборців призначає Франциск, їхньою найкращою надією може бути блокування більш осучаснених кандидатів.

Консерваторів також стримує відсутність чіткого лідера. Кардинал Джордж Пелл, який помер у 2020 році, був "королем, лобістом і ключовим гравцем у владі", сказав посол Ватикану з хорошими зв'язками, але після його смерті "немає явного лідера зграї".

Прихильники жорсткої лінії докладають всіх зусиль, але, враховуючи математику конклаву, не дуже вірять, що наступним Папою стане один з них.

Доповнення

Конклав для обрання нового Папи Римського розпочнеться 7 травня, рішення про що ухвалили під час загального зібрання кардиналів 28 березня, підтвердили у Ватикані.

