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Консервативные католики хотят сделать Ватикан "великим снова" - Politico

Киев • УНН

 • 2410 просмотра

Консервативные католики настаивают на избрании Папы, который бы отстаивал традиционные ценности и был союзником США. Они критикуют либеральную политику Франциска.

Консервативные католики хотят сделать Ватикан "великим снова" - Politico

Консервативные католики настаивают на том, чтобы следующий Папа Римский больше склонялся к традиционалистскому мировоззрению. Ранее консерваторов возмущала более примирительная позиция Франциска в отношении однополых союзов и разводов, защита мигрантов и соглашение Ватикана с Китаем, которое дало Пекину право утверждать епископов, сообщает Politico, пишет УНН

Детали

Мы надеемся на понтификат, который больше сосредоточится на католических вопросах, таких как защита жизни и семьи, а не на изменении климата и иммиграции

- заявила немецкая аристократка принцесса Глория фон Турн унд Таксис, которая является ярким представителем консервативных католиков

Среди консервативных кандидатов на Святой Престол - кардинал Роберт Сара из Гвинеи, известный сторонник латинской мессы, против которой боролся Франциск, и американский кардинал Реймонд Берк, традиционалист, поддержавший президента США Дональда Трампа.

Мы наблюдаем парадокс, что руководство является более либеральным, но наблюдается огромное количество обращений и огромный рост традиционализма. Кардиналы осознают, что даже если некоторые из лидеров могут быть либеральными, они знают, что их паствы на местах на самом деле тяготеют к более консервативным взглядам

- сказал генеральный директор консервативной некоммерческой группы Catholics for Catholics Джон Йеп.

Catholics for Catholics провели молитвенное мероприятие за Трампа стоимостью 1000 долларов за билет на своем курорте в Мар-а-Лаго.

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Йеп также напомнил, что 56% католиков проголосовали за Трампа.

Этот же блок людей смотрит на Рим и хочет, чтобы их Папа был традиционным и был сильным союзником США и нашего мировоззрения, например, в отношении защиты наших границ

- подчеркнул Йеп.

Politico сообщает, еще до смерти Франциска в Пасхальный понедельник началась кампания по дискредитации его реформ, которая ведется хорошо финансируемыми традиционалистскими католическими некоммерческими группами, базирующимися в США и сотрудничающими с консервативными политиками для продвижения коктейля из католической доктрины и национализма.

Среди самых известных - Napa Institute, который стремится соединить "консервативное богословие и либертарианскую экономику с акцентом на апологетику, сексуальную этику и контркультурную антисекуляризацию". Другая организация, Sophia Institute Press, финансирует традиционалистский католический блог One Peter Five, который регулярно разоблачал Франциска и сотрудничал с католическим телевизионным гигантом EWTN, который использовался для обвинений Франциска в сокрытии злоупотреблений со стороны клерикалов.

Один из проектов, Red Hat Report, начатый в 2018 году, имел целью использовать бывших следователей ФБР для составления досье на каждого кардинала вроде исследований политической оппозиции, отмечая их богословские и пастырские приоритеты. Влияние консервативных правых может также усилиться из-за все ухудшающегося финансового положения Ватикана: агентство Reuters сообщило, что дефицит доходов достигает 83 миллионов евро.

Учитывая, что Ватикан, как сообщается, ищет внешнее финансирование, выбор следующего Папы может быть уязвим для богатых правых доноров в США, сказал один высокопоставленный церковный чиновник в интервью Politico.

Он также добавил, что эта тема поднималась на предконклавных встречах, так называемых общих конгрегациях, которые кардиналы посещали ежедневно в течение последней недели. Следующие несколько дней перед началом конклава, на котором будет избран следующий Папа, являются критически важными, поскольку консервативные католики пытаются донести свои голоса до кардиналов, участвующих в голосовании.

Чрезвычайно важно, чтобы новый Папа снова взял бразды правления в свои руки и подтвердил то, во что католики верили в течение 2000 лет

- сказал Йеп из организации Catholics for Catholics, который назвал Франциска одним из самых противоречивых понтификов в современной церковной истории.

Однако даже сами консервативные группы признают, что их ждет нелегкая борьба. Поскольку 80 процентов кардиналов-избирателей назначает Франциск, их лучшей надеждой может быть блокировка более осовремененных кандидатов.

Консерваторов также сдерживает отсутствие четкого лидера. Кардинал Джордж Пелл, умерший в 2020 году, был "королем, лоббистом и ключевым игроком во власти", сказал посол Ватикана с хорошими связями, но после его смерти "нет явного лидера стаи".

Сторонники жесткой линии прилагают все усилия, но, учитывая математику конклава, не очень верят, что следующим Папой станет один из них.

Дополнение

Конклав для избрания нового Папы Римского начнется 7 мая, решение о чем приняли во время общего собрания кардиналов 28 марта, подтвердили в Ватикане. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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