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Economist узнал детали разговора Зеленского с Трампом в Ватикане

Киев • УНН

 • 5728 просмотра

Во время встречи в Ватикане Зеленский призвал Трампа не отказываться от мира. После разговора Трамп намекнул на возможные санкции против путина.

Economist узнал детали разговора Зеленского с Трампом в Ватикане

Президент Владимир Зеленский использовал короткий разговор с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане, чтобы донести до американского лидера простое сообщение: Украина готова к безусловному прекращению огня, а россия - нет, и Трамп не должен отказываться от мира, который может обеспечить только он. Об этом пишет The Economist, передает УНН

Детали

Сообщается, что встреча в Риме между Трампом и Зеленским, организованная при посредничестве французов, причем Президент Украины поехал только после получения подтверждения в последнюю минуту, привела к впечатляющей фотографии двух мужчин, сидящих в базилике Святого Петра, "захваченных разговором как, казалось, политически равные".

МИД о встрече Зеленского и Трампа: "Два лидера работают ради мира"26.04.25, 13:36 • 4682 просмотра

Украинские источники сообщают, что господин Зеленский использовал свои 15 минут, чтобы донести простое сообщение: Украина готова к безусловному прекращению огня, россия - нет, и господин Трамп не должен отказываться от мира, который может обеспечить только он

- говорится в публикации.

Сообщение в социальных сетях, написанное американским президентом после этого, как пишет издание, "свидетельствует о том, что он понял суть сообщения". Его показательный упрек путину за то, что тот "морочил ему голову" был его самым сильным на данный момент, указывает издание.

Так, Трамп заявлял, что его встреча с Владимиром Зеленским в Ватикане прошла хорошо, и следующие несколько дней покажут, был ли прогресс.

Впоследствии после встречи с Зеленским Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что у путина не было причин запускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам Украины в последние несколько дней и добавил, что задумался - хочет ли путин останавливать войну, намекнув на возможные санкции.

Американский источник сообщил, что в начале процесса Трамп был очень разочарован Зеленским.  "Теперь это перешло к путину", - сообщил источник.

Как отмечает The Economist, пока что переговоры не вышли за рамки: настаивание Украины на гарантиях безопасности не согласуется с желанием россии относительно публичной капитуляции. Но те, кто находится рядом со столом переговоров, говорят о новом импульсе, пишет издание.

The Economist заявляет, что впервые украинские переговорщики настроены сдержанно оптимистично.

"Мы пытаемся улучшить свою позицию. Но блефуют со всех сторон. И есть опасность того, что кто-то переоценит свои возможности", - рассказал украинский чиновник.

Издание отмечает, что хрупкая уверенность Украины не вытекает из веры в то, что Трамп вот-вот принесет мир на века. Скорее, она происходит от изменения настроения, пишет издание.

Дополнение

Спецпредставитель президента США по вопросам россии и Украины Кит Келлог заявил, что на недавних переговорах в Лондоне американская и украинская делегации согласовали перечень из 22 "очень конкретных" действий, которые могут стать основой для дальнейших договоренностей по урегулированию войны.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Truth Social
Кит Келлогг
The Economist
Рим
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