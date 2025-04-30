Келлог: США та Україна узгодили 22 дії для подальших домовленостей щодо війни

На нещодавніх переговорах у Лондоні американська та українська делегації узгодили перелік із 22 "дуже конкретних" дій, які можуть стати основою для подальших домовленостей щодо врегулювання війни. Про це заявив спецпредставник президента США з питань росії та України Кіт Келлог у прямому ефірі на телеканалі Fox News, пише УНН.

Минулого тижня ми були в Лондоні, і уклали так званий термінологічний лист. Ми запропонували 22 дуже конкретні дії. І після дуже відвертих, щирих і важких дискусій з українцями, ми вважаємо, що перебуваємо в дуже, дуже хорошій позиції. Вони не всі їм сподобалися, але нікому не сподобається остаточна позиція, з якою ви прийдете до них. Це нормально, коли ви ведете будь-які переговори. Але я думаю, що ми в досить з ними в хорошому становищі

За словами Келлога, Україна вже висловила готовність працювати над погодженими пунктами, і тепер черга за росією.

Єрмак подякував Келлогу за підтримку позиції, що вогонь має бути припинений повністю

Ми маємо одну сторону. Тепер потрібно підійти з іншого боку — з боку путіна. І я думаю, що ми вже близько. Це останні 100 ярдів до мети. Найважчі

росія не виграє цю війну. За останні півтора року росія не зробила жодних серйозних успіхів. Вони не взяли місто Київ, столицю…Вони втратили сотні тисяч солдатів і нічого не зрушили з місця. Вони просуваються на метри, а не на кілометри

Келлог також відзначив активізацію підтримки з боку європейських партнерів.

Вони дійсно готові зараз посилити, якщо буде потрібно, підтримку України. Отже, це патова ситуація. Ніхто не виграє цю війну військовим шляхом. Це буде зроблено за допомогою дипломатії. І я думаю, що українці тепер це досить добре розуміють від минулого тижня, і я думаю, що росіяни повинні це зрозуміти