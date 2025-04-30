Келлог: США та Україна узгодили 22 дії для подальших домовленостей щодо війни

$41.560.18
47.280.11
ukenru
З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива
Ексклюзив
06:47 • 12115 перегляди

З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива

Ексклюзив
29 квітня, 15:28 • 122995 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

Ексклюзив
29 квітня, 15:14 • 128750 перегляди

“Повернення до сталінізму”: адвокат Кравець про тиск НАБУ на адвокатуру, прослуховування і звіти іноземцям

29 квітня, 15:11 • 94889 перегляди

Утримували у таборі шість років: МЗС та ГУР евакуювали українку та двох її дітей з Сирії

29 квітня, 13:48 • 122227 перегляди

Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб

Ексклюзив
29 квітня, 11:06 • 104472 перегляди

Ми вже втратили можливість закуповувати посівний матеріал в українських виробників - експерт

29 квітня, 10:23 • 87392 перегляди

Тариф на світло збережуть без змін до кінця жовтня - Шмигаль

Ексклюзив
29 квітня, 09:35 • 77050 перегляди

Будівництво метро на Виноградар: забудовник відповів, чи вплине на темпи прорив труби

29 квітня, 08:02 • 168368 перегляди

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

29 квітня, 07:23 • 166939 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+18°
4.1м/с
34%
752 мм
Популярнi новини

США на Радбезі ООН: Відповідальність за мир в Україні лежить на обох країнах

29 квітня, 23:47 • 21724 перегляди

Трамп підбив підсумки 100 днів президентства: основні тези

30 квітня, 00:21 • 40418 перегляди

Повітряна тривога по всій Україні: загроза ракетної атаки з МіГ-31К

30 квітня, 00:32 • 29284 перегляди

Нічна атака по Дніпру: в ОВА розповіли подробиці

04:52 • 21309 перегляди

Понад половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

05:35 • 21161 перегляди
Публікації

Сирна симфонія: 5 апетитних обідів, які легко приготувати вдома

05:55 • 20418 перегляди

“Мамкині правила”. Transparency International Ukraine розкрило мотиви, чому керівництво АРМА зриває зміни в агентстві

29 квітня, 15:56 • 86378 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
Ексклюзив

29 квітня, 15:28 • 122882 перегляди

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

29 квітня, 08:02 • 168324 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

29 квітня, 07:23 • 166893 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Педро Санчес

Олександр Усик

Ігор Терехов

Актуальні місця

Україна

Харків

Сполучені Штати

Дніпро

Європа

Реклама
УНН Lite

Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

08:15 • 4780 перегляди

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 68657 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 85477 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 82356 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 187851 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The Times

Нафта марки Brent

Євро

«Калібр» (сімейство ракет)

Келлог: США та Україна узгодили 22 дії для подальших домовленостей щодо війни

Київ • УНН

 • 10469 перегляди

Американська та українська делегації погодили перелік із 22 дій, які можуть стати основою для домовленостей щодо врегулювання війни. Україна готова працювати над пунктами, черга за росією.

Келлог: США та Україна узгодили 22 дії для подальших домовленостей щодо війни

На нещодавніх переговорах у Лондоні американська та українська делегації узгодили перелік із 22 "дуже конкретних" дій, які можуть стати основою для подальших домовленостей щодо врегулювання війни. Про це заявив спецпредставник президента США з питань росії та України Кіт Келлог у прямому ефірі на телеканалі Fox News, пише УНН.

Деталі 

Минулого тижня ми були в Лондоні, і уклали так званий термінологічний лист. Ми запропонували 22 дуже конкретні дії. І після дуже відвертих, щирих і важких дискусій з українцями, ми вважаємо, що перебуваємо в дуже, дуже хорошій позиції. Вони не всі їм сподобалися, але нікому не сподобається остаточна позиція, з якою ви прийдете до них. Це нормально, коли ви ведете будь-які переговори. Але я думаю, що ми в досить з ними в хорошому становищі

- зазначив Келлог.

За словами Келлога, Україна вже висловила готовність працювати над погодженими пунктами, і тепер черга за росією.

Єрмак подякував Келлогу за підтримку позиції, що вогонь має бути припинений повністю29.04.25, 21:39 • 3926 переглядiв

Ми маємо одну сторону. Тепер потрібно підійти з іншого боку — з боку путіна. І я думаю, що ми вже близько. Це останні 100 ярдів до мети. Найважчі

— сказав Келлог, порівнявши переговорний процес із марафоном, де найскладнішою є остання миля.

росія не виграє цю війну. За останні півтора року росія не зробила жодних серйозних успіхів. Вони не взяли місто Київ, столицю…Вони втратили сотні тисяч солдатів і нічого не зрушили з місця. Вони просуваються на метри, а не на кілометри

— зазначив Келлог.

Келлог також відзначив активізацію підтримки з боку європейських партнерів.

Вони дійсно готові зараз посилити, якщо буде потрібно, підтримку України. Отже, це патова ситуація. Ніхто не виграє цю війну військовим шляхом. Це буде зроблено за допомогою дипломатії. І я думаю, що українці тепер це досить добре розуміють від минулого тижня, і я думаю, що росіяни повинні це зрозуміти

— додав Келлог.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що спецпредставник президента США з питань росії та України Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп хоче повного припинення вогню щонайменше на 30 днів з можливістю продовжити його.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітикаНовини Світу
Кіт Келлогг
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Україна
Лондон
Київ
Brent
$62.41
Bitcoin
$94,625.00
S&P 500
$5,561.16
Tesla
$285.80
Газ TTF
$31.75
Золото
$3,316.70
Ethereum
$1,796.40