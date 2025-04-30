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Келлог: США и Украина согласовали 22 действия для дальнейших договоренностей по войне

Киев • УНН

 • 602 просмотра

Американская и украинская делегации согласовали перечень из 22 действий, которые могут стать основой для договоренностей по урегулированию войны. Украина готова работать над пунктами, очередь за россией.

Келлог: США и Украина согласовали 22 действия для дальнейших договоренностей по войне

На недавних переговорах в Лондоне американская и украинская делегации согласовали перечень из 22 "очень конкретных" действий, которые могут стать основой для дальнейших договоренностей по урегулированию войны. Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам россии и Украины Кит Келлог в прямом эфире на телеканале Fox News, пишет УНН.

Детали 

На прошлой неделе мы были в Лондоне, и заключили так называемый терминологический лист. Мы предложили 22 очень конкретных действия. И после очень откровенных, искренних и тяжелых дискуссий с украинцами, мы считаем, что находимся в очень, очень хорошей позиции. Они не все им понравились, но никому не понравится окончательная позиция, с которой вы придете к ним. Это нормально, когда вы ведете любые переговоры. Но я думаю, что мы в достаточно с ними в хорошем положении

- отметил Келлог.

По словам Келлога, Украина уже выразила готовность работать над согласованными пунктами, и теперь очередь за россией.

Ермак поблагодарил Келлога за поддержку позиции, что огонь должен быть прекращен полностью29.04.25, 21:39 • 3894 просмотра

У нас есть одна сторона. Теперь нужно подойти с другой стороны — со стороны путина. И я думаю, что мы уже близко. Это последние 100 ярдов до цели. Самые тяжелые

— сказал Келлог, сравнив переговорный процесс с марафоном, где самой сложной является последняя миля.

россия не выиграет эту войну. За последние полтора года россия не сделала никаких серьезных успехов. Они не взяли город Киев, столицу…Они потеряли сотни тысяч солдат и ничего не сдвинули с места. Они продвигаются на метры, а не на километры

— отметил Келлог.

Келлог также отметил активизацию поддержки со стороны европейских партнеров.

Они действительно готовы сейчас усилить, если потребуется, поддержку Украины. Итак, это патовая ситуация. Никто не выиграет эту войну военным путем. Это будет сделано с помощью дипломатии. И я думаю, что украинцы теперь это достаточно хорошо понимают от прошлой недели, и я думаю, что россияне должны это понять

— добавил Келлог.

Напомним

Ранее УНН писал, что спецпредставитель президента США по вопросам россии и Украины Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп хочет полного прекращения огня минимум на 30 дней с возможностью продлить его.

Алина Волянская

Алина Волянская

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