Ермак поблагодарил Келлога за поддержку позиции, что огонь должен быть прекращен полностью

$41.740.01
47.390.01
ukenru
БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой
Эксклюзив
15:28 • 61111 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Эксклюзив
15:14 • 61740 просмотра

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

15:11 • 51634 просмотра

Содержали в лагере шесть лет: МИД и ГУР эвакуировали украинку и двоих ее детей из Сирии

13:48 • 77279 просмотра

Военных из ТЦК без боевого опыта будут отправлять в воюющие части - Генштаб

Эксклюзив
29 апреля, 11:06 • 76284 просмотра

Мы уже потеряли возможность закупать посевной материал у украинских производителей - эксперт

29 апреля, 10:23 • 72194 просмотра

Тариф на свет сохранят без изменений до конца октября - Шмыгаль

Эксклюзив
29 апреля, 09:35 • 68238 просмотра

Строительство метро на Виноградарь: застройщик ответил, повлияет ли на темпы прорыв трубы

29 апреля, 08:02 • 139073 просмотра

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

29 апреля, 07:23 • 137491 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

Эксклюзив
29 апреля, 07:19 • 119779 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+18°
2м/с
28%
751 мм
Популярные новости

Tesla обещает первые электрогрузовики Semi с конвейера в США до конца года

29 апреля, 09:10 • 49634 просмотра

Сумская область: 87 ударов рф за сутки, от прямого попадания FPV-дрона погиб мужчина

29 апреля, 09:11 • 75519 просмотра

Киевляне получат компенсации за аренду жилья, поврежденного атакой 24 апреля - КГГА

29 апреля, 11:26 • 63288 просмотра

Европейские лидеры не прибудут в Киев 9 мая - Politico

15:23 • 19441 просмотра

“Мамкины правила”. Transparency International Ukraine раскрыло мотивы, почему руководство АРМА срывает изменения в агентстве

15:56 • 44973 просмотра
публикации

“Мамкины правила”. Transparency International Ukraine раскрыло мотивы, почему руководство АРМА срывает изменения в агентстве

15:56 • 45953 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой
Эксклюзив

15:28 • 61134 просмотра

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

29 апреля, 08:02 • 139084 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

29 апреля, 07:23 • 137505 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес
Эксклюзив

29 апреля, 07:19 • 119790 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Андрей Сибига

Кит Келлогг

Стив Уиткофф

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Германия

Китай

Реклама
УНН Lite

"Грешники" собрали в мире более 160 млн долларов за два уикенда: в США новый фильм Райана Куглера потеснил "Minecraft"

28 апреля, 13:22 • 54841 просмотра

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

28 апреля, 08:56 • 72610 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

28 апреля, 08:46 • 70255 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 176046 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 87233 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Вашингтон Пост

M1 Abrams

Боинг Starliner

SpaceX Dragon

Ермак поблагодарил Келлога за поддержку позиции, что огонь должен быть прекращен полностью

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Руководитель ОП поблагодарил спецпредставителя США Кита Келлога за поддержку позиции Украины относительно полного прекращения огня. Он отметил важность прекращения обстрелов для завершения войны.

Ермак поблагодарил Келлога за поддержку позиции, что огонь должен быть прекращен полностью

Руководитель ОП Андрей Ермак поблагодарил спецпредставителя президента США Кита Келлога за то, что тот разделяет позицию Украины по полному прекращению огня.

Об этом глава Офиса Президента написал в своем Telegram передает УНН.

Спасибо спецпредставителю президента США Киту Келлогу за его работу и поддержку позиции, что огонь должен быть прекращен полностью. Это понимают все, кто хочет завершения войны. "Трехдневное перемирие" путь ради парада - это не о мире

- написал он.

Также Ермак поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку "всеобъемлющего прекращения огня".

Чтобы завершить войну, должен быть первый шаг - никаких обстрелов, штурмовых действий, ударов с воздуха. Никакого огня

- добавил глава Офиса Президента.

Ранее УНН писал, что россия объявила о готовности к трехдневному перемирию с 8 по 11 мая, ссылаясь на 80-ю годовщину завершения Второй мировой войны. кремль заявил, что украинская сторона должна присоединиться к "прекращению огня".

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готова поддержать длительное перемирие и призвал москву прекратить огонь с любой даты на 30 суток, а не просто для парада. 

Алена Уткина

Алена Уткина

политика
Андрей Сибига
Кит Келлогг
Дональд Трамп
Андрей Ермак
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$63.46
Bitcoin
$95,226.30
S&P 500
$5,565.17
Tesla
$285.71
Газ TTF
$31.86
Золото
$3,323.56
Ethereum
$1,826.81