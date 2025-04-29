Ермак поблагодарил Келлога за поддержку позиции, что огонь должен быть прекращен полностью
Киев • УНН
Руководитель ОП поблагодарил спецпредставителя США Кита Келлога за поддержку позиции Украины относительно полного прекращения огня. Он отметил важность прекращения обстрелов для завершения войны.
Руководитель ОП Андрей Ермак поблагодарил спецпредставителя президента США Кита Келлога за то, что тот разделяет позицию Украины по полному прекращению огня.
Об этом глава Офиса Президента написал в своем Telegram передает УНН.
Спасибо спецпредставителю президента США Киту Келлогу за его работу и поддержку позиции, что огонь должен быть прекращен полностью. Это понимают все, кто хочет завершения войны. "Трехдневное перемирие" путь ради парада - это не о мире
Также Ермак поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку "всеобъемлющего прекращения огня".
Чтобы завершить войну, должен быть первый шаг - никаких обстрелов, штурмовых действий, ударов с воздуха. Никакого огня
Ранее УНН писал, что россия объявила о готовности к трехдневному перемирию с 8 по 11 мая, ссылаясь на 80-ю годовщину завершения Второй мировой войны. кремль заявил, что украинская сторона должна присоединиться к "прекращению огня".
Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готова поддержать длительное перемирие и призвал москву прекратить огонь с любой даты на 30 суток, а не просто для парада.