Ермак поблагодарил Келлога за поддержку позиции, что огонь должен быть прекращен полностью

Руководитель ОП Андрей Ермак поблагодарил спецпредставителя президента США Кита Келлога за то, что тот разделяет позицию Украины по полному прекращению огня.

Об этом глава Офиса Президента написал в своем Telegram передает УНН.

Спасибо спецпредставителю президента США Киту Келлогу за его работу и поддержку позиции, что огонь должен быть прекращен полностью. Это понимают все, кто хочет завершения войны. "Трехдневное перемирие" путь ради парада - это не о мире