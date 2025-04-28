Якщо росія справді хоче миру, вона має припинити вогонь негайно - Сибіга
Київ • УНН
За словами голови МЗС Андрія Сибіги, Україна готова підтримати тривале припинення вогню. Він закликав росію негайно припинити вогонь, а не чекати 8 травня.
Голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна готова підтримати тривале припинення вогню. Він закликав рф припинити вогонь зараз з будь-якої дати і на 30 діб, а не просто для параду. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.
Якщо росія справді хоче миру, вона має припинити вогонь негайно. Для чого чекати 8 травня? Якщо можна припинити вогонь зараз з будь-якої дати і на 30 діб - щоб це було реально, а не просто для параду
"Україна готова підтримати тривале, надійне та повне припинення вогню. І ми постійно пропонуємо це - щонайменше на 30 діб", - додав Сибіга.
Нагадаємо
рф оголошує перемир'я з 8 по 11 травня, посилаючись на 80-ту річницю завершення Другої світової війни. кремль заявляє, що українська сторона повинна приєднатися до перемир'я.
Керівник ЦПД РНБО заявив, що оголошене путіним "перемир'я" є маніпуляцією, адже не є всеосяжним припиненням вогню. У кремлі заявили, що дадуть "адекватну відповідь" у разі порушення перемир'я.