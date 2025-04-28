Если россия действительно хочет мира, она должна прекратить огонь немедленно - Сибига
Киев • УНН
По словам главы МИД Андрея Сибиги, Украина готова поддержать длительное прекращение огня. Он призвал россию немедленно прекратить огонь, а не ждать 8 мая.
Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готова поддержать длительное прекращение огня. Он призвал россию прекратить огонь сейчас с любой даты и на 30 суток, а не просто для парада. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.
Если россия действительно хочет мира, она должна прекратить огонь немедленно. Для чего ждать 8 мая? Если можно прекратить огонь сейчас с любой даты и на 30 суток - чтобы это было реально, а не просто для парада
"Украина готова поддержать длительное, надежное и полное прекращение огня. И мы постоянно предлагаем это - минимум на 30 суток", - добавил Сибига.
Напомним
рф объявляет перемирие с 8 по 11 мая, ссылаясь на 80-ю годовщину завершения Второй мировой войны. кремль заявляет, что украинская сторона должна присоединиться к перемирию.
Руководитель ЦПД СНБО заявил, что объявленное путиным "перемирие" является манипуляцией, поскольку не является всеобъемлющим прекращением огня. В кремле заявили, что дадут "адекватный ответ" в случае нарушения перемирия.