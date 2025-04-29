Єрмак подякував Келлогу за підтримку позиції, що вогонь має бути припинений повністю

Керівник ОП Андрій Єрмак подякував спецпредставнику президента США Кіту Келлогу за те, що той поділяє позицію України щодо повного припинення вогню.

Про це очільник Офісу Президента написав у своєму Telegram передає УНН.

Дякую спецпредставнику президента США Кіту Келлогу за його роботу і підтримку позиції, що вогонь має бути припинений повністю. Це розуміють усі, хто хоче завершення війни. "Триденне перемир'я" шлях заради параду - це не про світ