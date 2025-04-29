Єрмак подякував Келлогу за підтримку позиції, що вогонь має бути припинений повністю
Київ • УНН
Керівник ОП подякував спецпредставнику США Кіту Келлогу за підтримку позиції України щодо повного припинення вогню. Він наголосив на важливості припинення обстрілів для завершення війни.
Керівник ОП Андрій Єрмак подякував спецпредставнику президента США Кіту Келлогу за те, що той поділяє позицію України щодо повного припинення вогню.
Про це очільник Офісу Президента написав у своєму Telegram передає УНН.
Дякую спецпредставнику президента США Кіту Келлогу за його роботу і підтримку позиції, що вогонь має бути припинений повністю. Це розуміють усі, хто хоче завершення війни. "Триденне перемир'я" шлях заради параду - це не про світ
Також Єрмак подякував президенту США Дональду Трампу за підтримку "всеохоплюючого припинення вогню".
Щоб завершити війну, має бути перший крок - жодних обстрілів, штурмових дій, ударів з повітря. Ніякого вогню
Раніше УНН писав, що росія оголосила про готовність до триденного перемир'я з 8 по 11 травня, посилаючись на 80-ту річницю завершення Другої світової війни. кремль заявив, що українська сторона повинна приєднатися до "припинення вогню".
Голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна готова підтримати тривале перемир'я і закликав москву припинити вогонь з будь-якої дати на 30 діб, а не просто для параду.