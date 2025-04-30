Economist дізнався деталі розмови Зеленського з Трампом у Ватикані

Президент Володимир Зеленський використав коротку розмову з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані, щоб донести до американського лідера просте повідомлення: Україна готова до безумовного припинення вогню, а росія - ні, й Трамп не повинен відмовлятися від миру, який може забезпечити лише він. Про це пише The Economist, передає УНН.

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Повідомляється, що зустріч у Римі між Трампом і Зеленським, організована за посередництва французів, причому Президент України поїхав лише після отримання підтвердження в останню хвилину, призвела до вражаючої фотографії двох чоловіків, що сидять у базиліці Святого Петра, "захоплені розмовою як, здавалося, політично рівні".

МЗС про зустріч Зеленського і Трампа: "Два лідери працюють заради миру"

Українські джерела повідомляють, що пан Зеленський використав свої 15 хвилин, щоб донести просте повідомлення: Україна готова до безумовного припинення вогню, росія - ні, і пан Трамп не повинен відмовлятися від миру, який може забезпечити лише він - ідеться у публікації.

Допис у соціальних мережах, написаний американським президентом після цього, як пише видання, "свідчить про те, що він зрозумів суть повідомлення". Його показовий докір путіну за те, що той "морочив йому голову" був його найсильнішим наразі, вказує видання.

Так, Трамп заявляв, що його зустріч із Володимиром Зеленським у Ватикані пройшла добре, і наступні кілька днів покажуть, чи був прогрес.

Згодом після зустрічі із Зеленським Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав, що у путіна не було причин запускати ракети по цивільних районах, містах і селищах України в останні кілька днів й і додав, що задумався - чи хоче путін зупиняти війну, натякнувши на можливі санкції.

Американське джерело повідомило, що на початку процесу Трамп був дуже розчарований Зеленським. "Тепер це перейшло до путіна", - повідомило джерело.

Як зазначає The Economist, поки що переговори не вийшли за рамки: наполягання України на гарантіях безпеки не узгоджується з бажанням росії щодо публічного капітулювання. Але ті, хто знаходиться поруч зі столом переговорів, говорять про новий імпульс, пише видання.

The Economist заявляє, що вперше українські переговорники налаштовані стримано оптимістично.

"Ми намагаємося покращити свою позицію. Але блефують з усіх боків. І є небезпека того, що хтось переоцінить свої можливості", - розповів український високопосадовець.

Видання зауважує, що крихка впевненість України не випливає з віри в те, що Трамп ось-ось принесе мир на віки. Швидше, вона походить від зміни настрою, пише видання.

Доповнення

Спецпредставник президента США з питань росії та України Кіт Келлог заявив, що на нещодавніх переговорах у Лондоні американська та українська делегації узгодили перелік із 22 "дуже конкретних" дій, які можуть стати основою для подальших домовленостей щодо врегулювання війни.