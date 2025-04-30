Economist дізнався деталі розмови Зеленського з Трампом у Ватикані

$41.560.18
47.280.11
ukenru
Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну
Ексклюзив
09:29 • 12564 перегляди

Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну

08:44 • 27488 перегляди

Рада продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ до 30 серпня

Ексклюзив
08:43 • 54916 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування

Ексклюзив
06:47 • 38013 перегляди

З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива

Ексклюзив
29 квітня, 15:28 • 168068 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

Ексклюзив
29 квітня, 15:14 • 146424 перегляди

“Повернення до сталінізму”: адвокат Кравець про тиск НАБУ на адвокатуру, прослуховування і звіти іноземцям

29 квітня, 15:11 • 105974 перегляди

Утримували у таборі шість років: МЗС та ГУР евакуювали українку та двох її дітей з Сирії

29 квітня, 13:48 • 130990 перегляди

Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб

Ексклюзив
29 квітня, 11:06 • 106397 перегляди

Ми вже втратили можливість закуповувати посівний матеріал в українських виробників - експерт

29 квітня, 10:23 • 88975 перегляди

Тариф на світло збережуть без змін до кінця жовтня - Шмигаль

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+19°
2м/с
38%
752 мм
Популярнi новини

Трамп підбив підсумки 100 днів президентства: основні тези

30 квітня, 00:21 • 71666 перегляди

Повітряна тривога по всій Україні: загроза ракетної атаки з МіГ-31К

30 квітня, 00:32 • 52824 перегляди

Нічна атака по Дніпру: в ОВА розповіли подробиці

04:52 • 45083 перегляди

Понад половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

05:35 • 44969 перегляди

Сирна симфонія: 5 апетитних обідів, які легко приготувати вдома

05:55 • 47179 перегляди
Публікації

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування
Ексклюзив

08:43 • 54989 перегляди

Сирна симфонія: 5 апетитних обідів, які легко приготувати вдома

05:55 • 49115 перегляди

“Мамкині правила”. Transparency International Ukraine розкрило мотиви, чому керівництво АРМА зриває зміни в агентстві

29 квітня, 15:56 • 109808 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
Ексклюзив

29 квітня, 15:28 • 168140 перегляди

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

29 квітня, 08:02 • 188611 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Педро Санчес

Олександр Усик

Ігор Терехов

Актуальні місця

Україна

Харків

Сполучені Штати

Дніпро

Європа

Реклама
УНН Lite

Запланований серіал "Ейнштейн" відклали на рік

09:14 • 11413 перегляди

Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

08:15 • 18023 перегляди

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 78141 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 94252 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 90786 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The Times

Нафта марки Brent

Євро

«Калібр» (сімейство ракет)

Economist дізнався деталі розмови Зеленського з Трампом у Ватикані

Київ • УНН

 • 6560 перегляди

Під час зустрічі у Ватикані Зеленський закликав Трампа не відмовлятися від миру. Після розмови Трамп натякнув на можливі санкції проти путіна.

Economist дізнався деталі розмови Зеленського з Трампом у Ватикані

Президент Володимир Зеленський використав коротку розмову з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані, щоб донести до американського лідера просте повідомлення: Україна готова до безумовного припинення вогню, а росія - ні, й Трамп не повинен відмовлятися від миру, який може забезпечити лише він. Про це пише The Economist, передає УНН

Деталі

Повідомляється, що зустріч у Римі між Трампом і Зеленським, організована за посередництва французів, причому Президент України поїхав лише після отримання підтвердження в останню хвилину, призвела до вражаючої фотографії двох чоловіків, що сидять у базиліці Святого Петра, "захоплені розмовою як, здавалося, політично рівні".

МЗС про зустріч Зеленського і Трампа: "Два лідери працюють заради миру"26.04.25, 13:36 • 4682 перегляди

Українські джерела повідомляють, що пан Зеленський використав свої 15 хвилин, щоб донести просте повідомлення: Україна готова до безумовного припинення вогню, росія - ні, і пан Трамп не повинен відмовлятися від миру, який може забезпечити лише він

- ідеться у публікації.

Допис у соціальних мережах, написаний американським президентом після цього, як пише видання, "свідчить про те, що він зрозумів суть повідомлення". Його показовий докір путіну за те, що той "морочив йому голову" був його найсильнішим наразі, вказує видання.

Так, Трамп заявляв, що його зустріч із Володимиром Зеленським у Ватикані пройшла добре, і наступні кілька днів покажуть, чи був прогрес.

Згодом після зустрічі із Зеленським Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав, що у путіна не було причин запускати ракети по цивільних районах, містах і селищах України в останні кілька днів й і додав, що задумався - чи хоче путін зупиняти війну, натякнувши на можливі санкції.

Американське джерело повідомило, що на початку процесу Трамп був дуже розчарований Зеленським.  "Тепер це перейшло до путіна", - повідомило джерело.

Як зазначає The Economist, поки що переговори не вийшли за рамки: наполягання України на гарантіях безпеки не узгоджується з бажанням росії щодо публічного капітулювання. Але ті, хто знаходиться поруч зі столом переговорів, говорять про новий імпульс, пише видання.

The Economist заявляє, що вперше українські переговорники налаштовані стримано оптимістично.

"Ми намагаємося покращити свою позицію. Але блефують з усіх боків. І є небезпека того, що хтось переоцінить свої можливості", - розповів український високопосадовець.

Видання зауважує, що крихка впевненість України не випливає з віри в те, що Трамп ось-ось принесе мир на віки. Швидше, вона походить від зміни настрою, пише видання.

Доповнення

Спецпредставник президента США з питань росії та України Кіт Келлог заявив, що на нещодавніх переговорах у Лондоні американська та українська делегації узгодили перелік із 22 "дуже конкретних" дій, які можуть стати основою для подальших домовленостей щодо врегулювання війни.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Truth Social
Кіт Келлогг
The Economist
Рим
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Ватикан
Лондон
Brent
$62.33
Bitcoin
$94,721.40
S&P 500
$5,561.16
Tesla
$285.80
Газ TTF
$31.81
Золото
$3,284.55
Ethereum
$1,806.63