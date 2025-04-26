МЗС про зустріч Зеленського і Трампа: "Два лідери працюють заради миру"

У МЗС України наголосили на важливості зустрічі сьогодні Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, вказавши, що "два лідери працюють заради миру". Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у суботу у X, пише УНН.

Не потрібно слів, щоб описати важливість цієї історичної зустрічі. Два лідери працюють заради миру в базиліці Святого Петра - прокоментував голова МЗС України Андрій Сибіга зустріч Зеленського та Трампа.

Зеленський і Трамп запланували другу зустріч сьогодні

Раніше Білий дім заявив, що пара зустрілася приватно в базиліці Святого Петра перед похоронною месою. 15-хвилинну зустріч було названо "дуже продуктивною дискусією".

Трамп і Зеленський провели "дуже продуктивну" зустріч на полях похорону Папи - Білий дім