МЗС про зустріч Зеленського і Трампа: "Два лідери працюють заради миру"
Київ • УНН
Лідери провели приватну зустріч у базиліці Святого Петра, назвавши її "дуже продуктивною". Заплановано ще одну зустріч.
У МЗС України наголосили на важливості зустрічі сьогодні Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, вказавши, що "два лідери працюють заради миру". Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у суботу у X, пише УНН.
Не потрібно слів, щоб описати важливість цієї історичної зустрічі. Два лідери працюють заради миру в базиліці Святого Петра
Зеленський і Трамп запланували другу зустріч сьогодні26.04.25, 13:09 • 736 переглядiв
Раніше Білий дім заявив, що пара зустрілася приватно в базиліці Святого Петра перед похоронною месою. 15-хвилинну зустріч було названо "дуже продуктивною дискусією".
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