МИД о встрече Зеленского и Трампа: "Два лидера работают ради мира"

$41.690.00
47.420.00
ukenru
В Ватикане начались похороны Папы Римского Франциска
08:14 • 15546 просмотра

В Ватикане начались похороны Папы Римского Франциска

Эксклюзив
26 апреля, 04:00 • 42235 просмотра

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе

25 апреля, 19:37 • 31387 просмотра

В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский

25 апреля, 19:10 • 36298 просмотра

Опоздание как минимум на три недели: Трамп заявил, что Украина не подписала соглашение об ископаемых

Эксклюзив
25 апреля, 11:13 • 44619 просмотра

Выезд украинцев за границу: социолог рассказала о новых тенденциях

25 апреля, 10:48 • 49855 просмотра

Украина не получала официальных сигналов от США об их выходе из мирного процесса - МИД

25 апреля, 09:10 • 40357 просмотра

Зарплата будет расти на 3-4% ежегодно в 2025-2027 годах - прогноз НБУ

Эксклюзив
25 апреля, 07:40 • 40479 просмотра

Блокировка реформы АРМА ставит под угрозу выполнение получения финансирования от ЕС: нардеп возложил ответственность на Думу

25 апреля, 05:56 • 95293 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

24 апреля, 18:25 • 59653 просмотра

рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+12°
6.3м/с
38%
751 мм
Популярные новости

В Ватикане завершилась церемония прощания с Папой Франциском: гроб с телом понтифика закрыли

26 апреля, 00:50 • 17125 просмотра

Премьер-министры Украины и Норвегии обсудили вопросы совместного производства оружия

26 апреля, 01:33 • 15595 просмотра

США в частном порядке согласились поддержать "коалицию желающих" - The Telegraph

26 апреля, 03:26 • 21188 просмотра

Госдепартамент США назначил нового руководителя по вопросам Европы

26 апреля, 04:22 • 14942 просмотра

Трамп и Зеленский провели "очень продуктивную" встречу на полях похорон Папы - Белый дом

08:58 • 27344 просмотра
публикации

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе
Эксклюзив

26 апреля, 04:00 • 42235 просмотра

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 10:30 • 64828 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

25 апреля, 05:56 • 95293 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 146422 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 309397 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Папа Франциск

Джо Байден

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Ватикан

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 20717 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 58029 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

24 апреля, 15:17 • 49595 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

24 апреля, 14:13 • 55480 просмотра

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

24 апреля, 08:47 • 86117 просмотра
Актуальное

Financial Times

Spotify

Facebook

Instagram

ТикТок

МИД о встрече Зеленского и Трампа: "Два лидера работают ради мира"

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Лидеры провели частную встречу в базилике Святого Петра, назвав ее "очень продуктивной". Запланирована еще одна встреча.

МИД о встрече Зеленского и Трампа: "Два лидера работают ради мира"

В МИД Украины подчеркнули важность встречи сегодня Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, указав, что "два лидера работают ради мира". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига в субботу в X, пишет УНН.

Не нужно слов, чтобы описать важность этой исторической встречи. Два лидера работают ради мира в базилике Святого Петра

- прокомментировал глава МИД Украины Андрей Сыбига встречу Зеленского и Трампа.

Зеленский и Трамп запланировали вторую встречу сегодня26.04.25, 13:09 • 686 просмотров

Ранее Белый дом заявил, что пара встретилась приватно в базилике Святого Петра перед похоронной мессой. 15-минутную встречу назвали "очень продуктивной дискуссией".

Трамп и Зеленский провели "очень продуктивную" встречу на полях похорон Папы - Белый дом26.04.25, 11:58 • 27409 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Андрей Сибига
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
Brent
$66.98
Bitcoin
$94,273.40
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,803.49