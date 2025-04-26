МИД о встрече Зеленского и Трампа: "Два лидера работают ради мира"

В МИД Украины подчеркнули важность встречи сегодня Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, указав, что "два лидера работают ради мира". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига в субботу в X, пишет УНН.

Не нужно слов, чтобы описать важность этой исторической встречи. Два лидера работают ради мира в базилике Святого Петра - прокомментировал глава МИД Украины Андрей Сыбига встречу Зеленского и Трампа.

Зеленский и Трамп запланировали вторую встречу сегодня

Ранее Белый дом заявил, что пара встретилась приватно в базилике Святого Петра перед похоронной мессой. 15-минутную встречу назвали "очень продуктивной дискуссией".

Трамп и Зеленский провели "очень продуктивную" встречу на полях похорон Папы - Белый дом