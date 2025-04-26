МИД о встрече Зеленского и Трампа: "Два лидера работают ради мира"
Киев • УНН
Лидеры провели частную встречу в базилике Святого Петра, назвав ее "очень продуктивной". Запланирована еще одна встреча.
В МИД Украины подчеркнули важность встречи сегодня Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, указав, что "два лидера работают ради мира". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига в субботу в X, пишет УНН.
Не нужно слов, чтобы описать важность этой исторической встречи. Два лидера работают ради мира в базилике Святого Петра
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Ранее Белый дом заявил, что пара встретилась приватно в базилике Святого Петра перед похоронной мессой. 15-минутную встречу назвали "очень продуктивной дискуссией".
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