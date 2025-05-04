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Трамп в образе Папы Римского: католический мир реагирует на скандальную фотографию президента США

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Дональд Трамп опубликовал сгенерированное ИИ изображение себя в одежде Папы, на фоне траура по Франциску. Это вызвало критику в Италии и среди католических епископов.

Трамп в образе Папы Римского: католический мир реагирует на скандальную фотографию президента США

Президент Дональд Трамп опубликовал созданное искусственным интеллектом изображение себя в одежде Папы Римского, на фоне траура по Папе Франциску и за несколько дней до начала конклава по избранию его преемника.

Действия Трампа вызвали упреки со стороны группы, представляющей католических епископов в Нью-Йорке и среди итальянцев, пишет УНН со ссылкой на CNN

Детали

Изображение, распространенное в пятницу вечером на сайте Трампа Truth Social, а позже опубликованное Белым домом на его официальном аккаунте X, вызвало удивление в социальных сетях и в Ватикане, который все еще находится в периоде девятидневного официального траура после смерти Франциска 21 апреля.

Католические кардиналы ежедневно проводят Мессы в его память и должны открыть конклав по избранию его преемника в среду. Смерть Папы и избрание другого является чрезвычайно торжественным делом для католиков, для которых Папа является наместником Христа на Земле. Это тем более относится к Италии, где папство высоко почитается даже нерелигиозными итальянцами.

Изображение Трампа в белой сутане и заостренной митре, или епископской шапке, стало темой нескольких вопросов во время ежедневного брифинга конклава Ватикана в субботу.

Итальянские и испанские СМИ выразили сожаление по поводу таких действий Трампа и назвали их оскорбительным, учитывая, что период официального траура все еще продолжается. Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци назвал это изображение позорным.

Это изображение оскорбляет верующих, оскорбляет институты и показывает, что лидер правого мира наслаждается шутовством. Тем временем экономика США рискует рецессией, а доллар теряет стоимость. Суверенисты наносят ущерб повсюду

- написал Ренци на X.

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Представитель Ватикана Маттео Бруни отказался от комментариев. В Соединенных Штатах Католическая конференция штата Нью-Йорк, представляющая епископов штата в сотрудничестве с правительством, обвинила Трампа в насмешках.

В этом изображении нет ничего разумного или смешного, господин президент. Мы только что похоронили нашего любимого Папу Франциска, и кардиналы вот-вот начнут торжественный конклав, чтобы избрать нового преемника Святого Петра. Не насмехайтесь над нами

- написали епископы.

Итальянская левая La Repubblica также опубликовала это изображение на своей главной странице в субботу с комментарием, в котором обвинила Трампа в "патологической мегаломании". 

Реакция команды Трампа

На просьбу ответить на критику, пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт сказала, что "президент Трамп полетел в Италию, чтобы отдать дань уважения Папе Франциску и присутствовать на его похоронах, и он был убежденным поборником католиков и религиозной свободы".

Известный ультраправый влиятельный деятель и союзник Трампа Джек Пособец, который недавно принимал участие в католической молитве в марте на курорте Трампа во Флориде, также защитил президента. 

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Я католик. Мы все всю неделю шутим о будущем выборе Папы. Это называется чувством юмора

– написал он на X.

Сенатор Линдси Грэм, близкий соратник Трампа, добавил:

Я был рад услышать, что президент Трамп открыт к идее стать следующим Папой. Это действительно был бы темный кандидат, но я бы попросил папский конклав и католических верующих быть беспристрастными к этой возможности!

- написал Грэм, республиканец от Южной Каролины, на X.

Вице-президент Джей Ди Вэнс, католик, который был одним из последних иностранных чиновников, встретившихся с Франциском перед смертью Папы, также пошутил о том, что государственный секретарь Марко Рубио может стать Папой, предположив, что Рубио может добавить его в длинный список титулов, которые он занимает, включая советника по национальной безопасности и исполняющего обязанности архивариуса.

Дополнение

Консервативные католики настаивают на том, чтобы следующий Папа Римский больше склонялся к традиционалистскому мировоззрению. Ранее консерваторов возмущала более примирительная позиция Франциска в отношении однополых союзов и разводов, защита мигрантов и соглашение Ватикана с Китаем, которое дало Пекину право утверждать епископов.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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