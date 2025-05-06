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Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска

Киев • УНН

 • 17916 просмотра

133 кардинала соберутся 7 мая в Ватикане для избрания нового Папы после смерти Франциска. Эксперты прогнозируют короткий конклав и оценивают влияние нового Папы на Украину.

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска

В среду, 7 мая, 133 кардинала Католической Церкви войдут в Сикстинскую капеллу в Ватикане, чтобы избрать преемника Папы Римского Франциска, который скончался 21 апреля в Пасхальный понедельник. Конклав будет проходить в строгой тайне за закрытыми дверями до того момента, когда новый Папа выйдет на балкон перед ожидающей толпой и поприветствует верующих. Что будет происходить во время самых таинственных выборов в истории и на что может надеяться мир, в частности и Украина, выяснял корреспондент УНН.

С чего начинается конклав

После совершения литургии и перед непосредственным проведением первого голосования кардиналы торжественно приносят присягу скрупулезно соблюдать предписания, содержащиеся в Апостольской Конституции "Universi Dominici Gregis" относительно неразглашения каких-либо подробностей, которые происходят во время процесса избрания Римского Понтифика

- рассказал эксперт по международному публичному праву и сравнительному конституционному праву Александр Марусяк.

Эксперт сообщил, что в первый день происходит одно голосование. В последующие дни их сразу четыре. Об избрании Папы сообщит традиционный белый дым.

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"В первый день конклава (который приходится на среду, 7 мая – ред.) состоится одно голосование во второй половине дня. Начиная со второго дня конклава, будут происходить по четыре голосования: два утром и два после обеда. Конечно, кроме самих голосований, также будут литургии и молитвы. Об избрании Папы будет сигнализировать белый дым из дымохода Сикстинской капеллы, а также звон из собора Святого Петра" - пояснил Марусяк.

Марусяк добавил, что обсуждение кардиналами вероятного кандидата происходит уже сейчас, поскольку все кардиналы, прибывшие на конклав, проживают вместе в Доме Святой Марты.

Какова процедура голосования

Сама же процедура голосования происходит достаточно быстро, однако задержки могут происходить только в отдельных организационных моментах. Например, если кто-то из кардиналов, который находится в Доме Святой Марты, физически не сможет присутствовать в Сикстинской капелле.

"В таком случае к таким кардиналам будут каждый раз присылаться инфирмарии с пустой закрытой урной и достаточным количеством бюллетеней на подносе. Кроме того, существует отдельная процедура, что делать в случае, если кардинал физически не может написать фамилию на бюллетене", - пояснил юрист.

Марусяк также рассказал, что в истории бывали случаи, когда Папу Римского выбирали по-другому.

"Иоанн Павел II отменил возможность проведения выборов Папы в форме per acclamationem seu inspirationem (когда все кардиналы-избиратели единогласно и спонтанно провозглашают кого-то Папой без формального голосования, если такая единодушность была результатом боговдохновения) и per compromissum (когда все кардиналы-избиратели добровольно передавали право избрать Папу небольшой группе, избранной из среды себя)" - отметил Марусяк.

Как долго продлится конклав

Эксперт допустил, что скорее всего одного голосования будет маловато. Однако избрать Папу уже во второй день – вполне реально.

"Например, конклавы в августе 1978, 2005 и 2013 году длились 2 дня; а в 1963 году и в октябре 1978 года – 3 дня. При этом, Бенедикта XVI избрали за четыре голосования, а Франциска за пять", - подытожил Марусяк.

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Консерваторы или либералы

"Консерватор или либерал – все это очень условно. Новый Папа будет озвучивать то, что популярно сейчас. Скорее всего произойдет движение в сторону консерватизма, но это мало повлияет на политику Ватикана. Это будет скорее как успокаивающая пилюля после импульсивного и крайне либерально настроенного Франциска", - пояснил теолог Денис Таргонский.

Теолог подчеркнул, что непосредственным выразителем политики Ватикана прежде всего являются именно кардиналы, которые могут влиять на Папу. Зато на кардиналов никакого рычага влияния нет.

"Ватикан влияет на Папу. На Ватикан никто не может влиять – ни прихожане, ни священники. Обратите внимание: прихожане или священники выбирают кардиналов? Они ни перед кем не подотчетны и не несут никакой ответственности. У них своя политика", - заявил теолог. 

Новый Папа и Украина

"Никто из папабилей не был бы каким-то оптимальным вариантом для Украины. Это никак не повлияет на наше государство. Они будут из христианских соображений совершать какие-то действия милосердия. Например, способствовать освобождению пленных. Гуманитарно как-то помогать. Но это все", - считает теолог.

Таргонский высказал мнение, что из возможных претендентов на престол Святого Петра наименее приемлемыми для Украины могут быть венгерский и американский кардиналы.

"Венгерский кардинал Петер Эрдо, поддерживаемый премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, и американский кардинал Раймунд Берк, соратник Дональда Трампа – это, условно, худшие варианты для Украины", - высказал мнение эксперт.

Петер Эрдо
Петер Эрдо

В свою очередь, наиболее оптимальным для Украины сценарием теолог назвал госсекретаря Ватикана и главного фаворита будущего конклава  - кардинала Пьетро Паролина.

Пьетро Паролин
Пьетро Паролин

"Очень условно, лучшим вариантом для Украины был бы госсекретарь Пьетро Паролин. Что ни говори, он по крайней мере имеет дипломатический талант. Он хотя бы будет изображать доброжелательность к Украине", - считает Таргонский.

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

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