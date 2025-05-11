Откуда берутся деньги Католической церкви: пожертвования, недвижимость и финансовые инвестиции

Согласно последнему финансовому отчету за 2023 год, опубликованному в прошлом году, Католическая церковь получила более 52 миллионов долларов США прибыли. Ее активы выросли еще почти на 8 миллионов долларов.

Несмотря на статус религиозной институции, Церковь владеет миллиардными активами, включая десятки тысяч объектов по всему миру.

Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Как пишет BBC, существует выражение, которое говорит, что ценность наследия Католической церкви является одной из тайн веры, секретом, который эта организация хранит на протяжении веков. И именно из-за этой тайны количество догадок о размерах состояния Святого Престола только растет из года в год.

В частности, сообщается, что с самого начала своего понтификата Папа Франциск, который умер 21 апреля, работал над тем, чтобы сделать счета Ватикана более прозрачными, принимая меры, которые изменили и оптимизировали аппарат Ватикана и имели последствия для Церкви в целом.

Одним из них была публикация в 2021 году публичного финансового отчета Управления имуществом Святого Престола (APSA) за предыдущий год, и эта практика продолжается с тех пор.

Эти цифры были обнародованы впервые с момента создания Apsa — компании, отвечающей за управление недвижимостью и инвестициями.

Согласно последнему отчету за 2023 год, опубликованному в прошлом году, общая прибыль Церкви составила более 52 миллионов долларов США, а активы увеличились почти на 8 миллионов долларов США.

Чистая стоимость активов не разглашается, но последняя известная цифра составляет почти 1 миллиард долларов США. Эта стоимость относится ко всем активам, которыми управляет Банк Ватикана, за исключением недвижимости, земли и других активов.

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Сообщается, что церковь также получает доход от управления более чем 5000 объектов недвижимости, 20% из которых сдаются в аренду, что приносит операционный доход в размере 84 млн долларов США и чистую прибыль в размере почти 40 млн долларов США в год.

Что важно, все эти значения относятся только к экономике Ватикана. На фоне того, что финансы Церкви децентрализованы, и каждая епархия в мире управляет своим собственным бюджетом, это означает, что на практике общая сумма еще больше и, возможно, не поддается исчислению.

Практически невозможно оценить наследие всей Католической церкви - говорит Фернандо Альтемейер-младший, профессор кафедры социальных наук Папского католического университета Сан-Паулу (PUC-SP).

В любом случае эксперты оценивают его состояние в миллиарды долларов. Церковь, например, считается одним из крупнейших землевладельцев в мире.

По оценкам парижского Института изучения религий и секуляризма (IREL), ей принадлежит от 71 до 81 миллиона гектаров. К ним относятся церкви, школы, больницы, монастыри, а также сельская и городская недвижимость.

Происхождение состояния католической церкви

По информации, церковь начала накапливать имущество и богатство с IV века, с приходом к власти императора Константина (272-337 гг. н. э.), который сделал католицизм официальной религией Римской империи.

До этого времени, как отмечают историки, христиане жили скромно и проводили богослужения в своих домах, которые в основном были скромными, или в катакомбах. Это считалось естественным для последователей религии, основанной на учении иудея, который принадлежал к низшим социальным кастам и проповедовал умеренность, трезвость и действия, направленные на благо менее счастливых.

Из-за преследований Церковь превратилась в привилегированное государство, владеющее многими активами. Простота ее последователей, которая изначально отличала их, уступила место статусу и символам богатства, которые можно сравнить с теми, что есть у сановников империи.

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В то время как такие фигуры, как Папа Римский Бенедикт IX (102-1055), который продал папский престол, и кардинал Джованни Анджело Беччиу, глава Государственного секретариата во время последнего понтификата, которого уволили после того, как он потратил почти 200 миллионов долларов США, предназначенных на благотворительность, на покупку квартиры в Лондоне, являются примерами обратного.

Невероятные богатства

Константин и многие другие правители Римской империи жертвовали Церкви дворцы, поместья, земли до самого горизонта, даже термальные ванны, а также невероятные количества золота и серебра. С тех пор был установлен механизм пожертвования в обмен на что-либо, даже на основание Церкви на определенной территории.

До XVIII века существовала Папская область — территории Апеннинского полуострова, функционировавшие как политико-религиозные образования под командованием папы, а католическая иерархия превратилась в гражданскую власть, став признанным союзником самых богатых семей Европы.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что Католическая церковь создала свое наследие благодаря пожертвованиям верующих и людей, заинтересованных в ее политическом и социальном влиянии. Ватикан получает финансовую поддержку от всех епархий мира, особенно от епархий Америки и Германии, двух самых богатых.

Еще одним источником дохода является туризм.

В городе находятся органы города-государства, дикастерии и службы Святого Престола, в частности:

Апостольский дворец,

15 музеев, художественные галереи,

Ватиканская апостольская библиотека,

Ватиканское радио, банк,

Астрономическая обсерватория,

А также Domus Vaticanae, собор Святого Петра, здания, прилегающие к собору, газета Osservatore Romano, Vatican Media - Vatican Television Center, Libreria Editrice и Апостольский архив.

Имущество также за пределами стен

В частности, Ватикану принадлежат 12 зданий или экстерриториальных пространств, включая главные базилики Святого Иоанна Латеранского, Святого Павла за городскими стенами, Святой Марии Маджоре и приход Святой Анны, а также офисы дикастерий и вилла Кастель-Гандольфо, известная как летняя резиденция пап.

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Существует также "Петров пенс", который состоит из добровольных пожертвований верующих по всему миру. Эти пожертвования используются для социальных проектов и поддержки деятельности Ватикана, туризма и музеев, которые ежегодно привлекают миллионы людей к определенным достопримечательностям.

В Ватикане также находится одна из крупнейших в мире коллекций произведений искусства и культуры. Однако эти активы считаются нематериальными и не подлежат продаже или коммерческому использованию.

Большая часть этого наследия принадлежит итальянскому диктатору Бенито Муссолини. В 1929 году он внес в сокровищницу Святого Престола 1,75 млрд итальянских лир в рамках Соглашения о примирении в качестве возмещения за активы Католической Церкви, конфискованные во время объединения Италии.

Приблизительно четверть этой суммы была использована Папой Пием II на формирование нового государства Ватикан, возведение зданий Святого Престола и строительство жилья для работников неподалеку от Ватикана.

Часть полученных средств, что осталась, разместили в ряд инвестиций с использованием принципа диверсификации в качестве стратегии, чтобы избежать рисков.

В результате Apsa имеет объекты недвижимости в Великобритании, Франции и Швейцарии, а также в Италии, стране ее основных инвестиций, особенно в Риме, где 92% объектов недвижимости составляют здания, офисы, магазины и рестораны.

Самые богатые епархии

По информации СМИ, самым заметным представителем этого списка миллионеров является Германия.

Там царит процветание благодаря "кирхенштойэру" — церковному налогу, взимаемому непосредственно с членов признанных государством религиозных общин, таких как католическая церковь.

Муниципальный налог соответствует проценту от облагаемого дохода гражданина, который варьируется от 8% до 9% в зависимости от штата.

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Так в 2023 году Церковь собрала около 7,4 млрд долларов США за счет этого налога, что примерно на 5% меньше, чем в предыдущем году, когда было собрано 7,77 млрд долларов США.