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Apple, схоже, рішучі удосконалити LLM Siri - помічника на базі штучного інтелекту

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Apple працює над повною переробкою LLM Siri, щоб наздогнати конкурентів у сфері ШІ. Компанія змінює підхід та інвестує в нову архітектуру для більш правдоподібного та інформативного помічника.

Apple, схоже, рішучі удосконалити LLM Siri - помічника на базі штучного інтелекту

Apple трохи відстає в розробці штучного інтелекту та моделей великих мов програмування (LLM). У компанії анонсують нескінченні оновлення. Наразі значна частина зусиль залежить від перебудови LLM Siri, передає УНН із посиланням на The Verge та Bloomberg.

Деталі

Новий великий звіт Mark Gurman з Bloomberg детально пояснює причини недосконалості Apple Intelligence, критики з боку користувачів та експертів. Водночас зазначається, що Apple працює над "LLM Siri" – переробленою, генеративною версією цифрового помічника компанії на базі штучного інтелекту. Попередній підхід Apple до об'єднання помічника з існуючою Siri не спрацював.

Контекст

Як пояснює Gurman, компанія Apple "не любить інвестувати в цілі без чіткої кінцевої точки", а глава програмного забезпечення Apple Крейг Федерігі "неохоче робив великі інвестиції в ШІ".

Що стосується ШІ, один неназваний керівник Apple сказав йому, що "...ви дійсно не знаєте, що це за продукт, поки не зробите інвестиції". Це означало б дорогі графічні процесори, які компанія не поспішала купувати, а згодом їх не вистачило, щоб не відставати від конкурентів.

Керівник відділу штучного інтелекту Apple Джон Джаннандреа вважав, що люди не хочуть чат-ботів зі штучним інтелектом. Він сказав співробітникам, що клієнти зазвичай хочуть мати можливість відключити такі інструменти, як ChatGPT.

Стара Siri не працювала з новою Siri

Очевидно, Apple вважала, що додавання функцій генеративного ШІ до старої Siri - це найшвидший спосіб наздогнати Apple у сфері ШІ. Але це не спрацювало.

Це як бити крота. Ви виправляєте одну проблему, а з'являються ще три

- сказав один зі співробітників Gurman.

У новому звіті Bloomberg згадується, що кілька топ-менеджерів Apple хочуть обмежити роль Джаннандреа в компанії в очікуванні його можливого виходу на пенсію найближчим часом.

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З іншої сторони кажуть, що він продовжує залучати талановитих інженерів та дослідників до відділу штучного інтелекту Apple. На тлі цього, компанія намагається змінити свій підхід.

Apple Intelligence шукає свій шлях

Частково це може бути повна переробка Siri, а не просто спроба змусити генеративний ШІ працювати разом зі старим Siri.

За даними Bloomberg, команда Apple зі штучного інтелекту в Цюриху працює над новою архітектурою, яка буде "повністю побудована на движку на основі LLM".

Ідея полягає в тому, що це зробить помічника "більш правдоподібним у спілкуванні та кращим у синтезі інформації".

Ще однією частиною рішення є використання iPhone та диференціальної конфіденційності для покращення синтезованих даних Apple. Тобто порівняння фальшивих навчальних даних з мовою з електронних листів користувачів iPhone, але робити це на пристрої та надсилати лише синтезовані дані назад до Apple для навчання ШІ.

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І один зі способів, яким компанія обговорює покращення Siri, — це випустити версію LLM в мережу Інтернет, щоб "збирати та синтезувати дані з кількох джерел".

По суті, Siri як інструмент веб-пошуку на основі штучного інтелекту, подібний до Perplexity, однієї з компаній, до якої Apple звернулася щодо партнерства для пошуку на основі штучного інтелекту в Safari.

Підсумок

Для користувачів продуктів Apple поточна ситуація чітко означає одне:

 Apple наполегливо працює, щоб надолужити втрачений час. 

Хоча на цьому шляху були й труднощі, майбутнє виглядає світлішим, оскільки встановлені конкретні амбіції та ресурси для покращення досвіду використання штучного інтелекту в усіх продуктах.

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