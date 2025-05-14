Apple підтримуватиме контроль своїх пристроїв за допомогою імплантатів мозку - WSJ

Apple спільно з Synchron розробляє технологію, яка дозволяє керувати iPhone "силою думки" - тобто за допомогою нейронних сигналів, які вловлюються новітніми мозковими імплантатами. Це відкриє доступ до пристроїв Apple для десятків тисяч людей з обмеженими можливостями. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Компанії співпрацюють над розробкою інноваційного рішення -стентоподібного пристрою Stentrode, який імплантується для зчитування та перетворення мозкових сигналів у команди для керування пристроями.

Марк Джексон, який страждає на бічний аміотрофічний склероз (БАС), став одним із перших учасників випробувань імплантата. Він навчається керувати своїми iPhone, iPad та окулярами віртуальної реальності Vision Pro за допомогою імплантата Stentrode. Пристрій перетворює мозкові хвилі, дозволяючи Марку переміщатися по екрану та обирати потрібні йому значки.

Так, за допомогою імплантата та окулярів віртуальної реальності Марк, який через хворобу більше не може підвестися з крісла, "побував" на вершині гори у Швейцарії. Відчуття були настільки реалістичними, що чоловік "відчув тремтіння в ногах".

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Перший користувач імпланта від Neuralink показав, що може переміщувати курсор силою думки швидше, ніж дехто мишею. Їхній пристрій, відомий як N1, зчитує набагато більше даних мозку, ніж Stentrode, оскільки має понад 1000 електродів (у Stentrode їх лише 16). Крім того, електроди N1 імплантуються безпосередньо в мозок, а не розміщуються над ним. Дані з імпланта перетворюються на кліки миші або натискання клавіш.

Генеральний директор Synchron Том Окcлі вважає, що сучасні нейрокомп’ютерні інтерфейси обмежені імітацією роботи мишки, і сподівається на новий стандарт від Apple. Пристрій Stentrode вже було імплантовано десятьом пацієнтам з 2019 року, однак технологія все ще перебуває на стадії розробки.

Apple і Synchron очікують, що в майбутньому їхні імплантати, а також імпланти компанії-конкурента Ілона Маска Neuralink, пройдуть сертифікацію FDA (Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США) до 2030 року.

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