Apple будет поддерживать контроль своих устройств с помощью имплантатов мозга - WSJ
Киев • УНН
Apple совместно с Synchron работает над технологией управления iPhone через нейронные сигналы, считываемые мозговыми имплантатами. Это откроет доступ к устройствам для людей с ограниченными возможностями.
Apple совместно с Synchron разрабатывает технологию, которая позволяет управлять iPhone "силой мысли" - то есть с помощью нейронных сигналов, которые улавливаются новейшими мозговыми имплантатами. Это откроет доступ к устройствам Apple для десятков тысяч людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.
Детали
Компании сотрудничают над разработкой инновационного решения - стентоподобного устройства Stentrode, которое имплантируется для считывания и преобразования мозговых сигналов в команды для управления устройствами.
Марк Джексон, страдающий боковым амиотрофическим склерозом (БАС), стал одним из первых участников испытаний имплантата. Он учится управлять своими iPhone, iPad и очками виртуальной реальности Vision Pro с помощью имплантата Stentrode. Устройство преобразует мозговые волны, позволяя Марку перемещаться по экрану и выбирать нужные ему значки.
Так, с помощью имплантата и очков виртуальной реальности Марк, который из-за болезни больше не может подняться с кресла, "побывал" на вершине горы в Швейцарии. Ощущения были настолько реалистичными, что мужчина "почувствовал дрожь в ногах".
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Первый пользователь импланта от Neuralink показал, что может перемещать курсор силой мысли быстрее, чем кое-кто мышью. Их устройство, известное как N1, считывает гораздо больше данных мозга, чем Stentrode, поскольку имеет более 1000 электродов (у Stentrode их всего 16). Кроме того, электроды N1 имплантируются непосредственно в мозг, а не размещаются над ним. Данные с импланта преобразуются в клики мыши или нажатия клавиш.
Генеральный директор Synchron Том Оксли считает, что современные нейрокомпьютерные интерфейсы ограничены имитацией работы мышки, и надеется на новый стандарт от Apple. Устройство Stentrode уже было имплантировано десяти пациентам с 2019 года, однако технология все еще находится на стадии разработки.
Apple и Synchron ожидают, что в будущем их имплантаты, а также импланты компании-конкурента Илона Маска Neuralink, пройдут сертификацию FDA (Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) до 2030 года.
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