Перший пацієнт із імплантом Neuralink показав, як за допомогою сили думки грає у шахи

Перший пацієнт з мозковим імплантатом Neuralink продемонстрував гру в шахи, використовуючи контроль свідомості, що стало проривом у технології інтерфейсу людина-комп'ютер.