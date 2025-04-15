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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18957 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 132463 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124753 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126184 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124815 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127612 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191753 перегляди

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14 квітня, 08:15 • 76740 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163989 перегляди

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Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Американець Ноланд Арбо з паралічем нижче шиї став першим, кому вживили чіп Neuralink. Пристрій перетворює його думки на команди для комп’ютера, виявляючи електричні імпульси мозку.

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Ілон Маск став батьком 14-ї дитини: у пари народився син Селдон Лікургус

У 53-річного Ілона Маска та 38-річної Шивон Зіліс народився третій спільний син - Селдон Лікургус. Це чотирнадцята дитина мільярдера, про що Зіліс повідомила в соціальній мережі X.

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Могло б допомогти людям з паралічем: Neuralink хоче перевірити керування роботизованою рукою за допомогою думки

Компанія Neuralink оголосила про початок досліджень імплантату N1 для керування роботизованою рукою за допомогою думок. Проект розширить можливості нейрокомп'ютерного інтерфейсу для людей з паралічем.

Здоров'я • 26 листопада, 08:05 • 15357 перегляди

Neuralink Маска тестуватиме чіп для мозку в Канаді: революція для паралізованих

Компанія Neuralink отримала дозвіл на клінічні випробування мозкового імпланту в Канаді. Пристрій допоможе паралізованим людям керувати цифровими пристроями силою думки.

Новини Світу • 21 листопада, 15:47 • 19986 перегляди

Ілон Маск анонсував розробку нейрочіпів для повернення зору сліпим

Компанія Ілона Маска Neuralink планує розробити нейрочіпи під назвою Blindsight для відновлення зору для сліпих, які успішно пройшли випробування на мавпах і мають на меті в кінцевому підсумку перевершити нормальний людський зір.

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Перший пацієнт із імплантом Neuralink показав, як за допомогою сили думки грає у шахи

Перший пацієнт з мозковим імплантатом Neuralink продемонстрував гру в шахи, використовуючи контроль свідомості, що стало проривом у технології інтерфейсу людина-комп'ютер.

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Конкурент Х: соцмережа Bluesky стала загальнодоступною

Bluesky, соціальна мережа, створена колишнім генеральним директором Twitter Джеком Дорсі, відмовилася від системи запрошень і відкрила реєстрацію для всіх користувачів, щоб залучити їх до більш активної участі.

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Стартап Ілона Маска Neuralink успішно імплантував свій перший мозковий чіп пацієнту. Наразі пацієнт добре одужує і демонструє обнадійливу мозкову активність.

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