Сьогодні відзначаємо важливі дати: Міжнародний день бродячих тварин, Всесвітній день моркви, День веб-майстра, День мінної
небезпеки та Всесвітній день щура.
Американець Ноланд Арбо з паралічем нижче шиї став першим, кому вживили чіп Neuralink. Пристрій перетворює його думки на команди
для комп’ютера, виявляючи електричні імпульси мозку.
У 53-річного Ілона Маска та 38-річної Шивон Зіліс народився третій спільний син - Селдон Лікургус. Це чотирнадцята дитина
мільярдера, про що Зіліс повідомила в соціальній мережі X.
SEC готує численні звинувачення проти Ілона Маска та надала йому 48 годин на врегулювання справи. Мільярдер має або заплатити
штраф, або зіткнутися з серйозними обвинуваченнями.
Компанія Neuralink оголосила про початок досліджень імплантату N1 для керування роботизованою рукою за допомогою думок. Проект
розширить можливості нейрокомп'ютерного інтерфейсу для людей з паралічем.
Компанія Neuralink отримала дозвіл на клінічні випробування мозкового імпланту в Канаді. Пристрій допоможе паралізованим людям керувати цифровими пристроями силою думки.
Компанія Ілона Маска Neuralink планує розробити нейрочіпи під назвою Blindsight для відновлення зору для сліпих, які успішно пройшли випробування на мавпах і мають на меті в кінцевому підсумку перевершити нормальний людський зір.
Перший пацієнт з мозковим імплантатом Neuralink продемонстрував гру в шахи, використовуючи контроль свідомості, що стало проривом у технології інтерфейсу людина-комп'ютер.
Bluesky, соціальна мережа, створена колишнім генеральним директором Twitter Джеком Дорсі, відмовилася від системи запрошень і
відкрила реєстрацію для всіх користувачів, щоб залучити їх до більш активної участі.
Дослідники розробили розумний капелюх, який може орієнтувати користувачів з вадами зору, визначаючи червоний або зелений сигнал світлофора за допомогою оптоелектронного датчика.
Стартап Ілона Маска Neuralink успішно імплантував свій перший мозковий чіп пацієнту. Наразі пацієнт добре одужує і демонструє
обнадійливу мозкову активність.