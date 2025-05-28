Neuralink Ілона Маска досягла оцінки $9 млрд після залучення $600 млн інвестицій

Стартап Ілона Маска з розробки мозкових імплантатів Neuralink залучив $600 млн під час нового раунду фінансування. Передає УНН із посиланням на Semafor та Bloomberg.

Деталі

Neuralink, стартап Ілона Маска, що займається імплантацією мозку, залучив 600 мільйонів доларів в рамкахв угоди, яка оцінюється в 9 мільярдів доларів, відповідно до нового фінансування.

Імена залучених інвесторів Semafor не розголошує.

Звіт Semafor підтверджує попередні повідомлення Bloomberg, яке у квітні зазначало, що стартап прагне залучити 500 мільйонів доларів при оцінці до внесення коштів у 8,5 мільярда доларів.

Довідка

Минулого року Neuralink отримав дозвіл на "проривний пристрій" від FDA США. Наразі троє людей отримали імплантати, виготовлені Neuralink. Раніше цього місяця пацієнт, який не вміє вербально говорити, опублікував відео про те, як він використовує імплантат Neuralink для редагування та озвучування відео на YouTube. УНН передавав, що американець Ноланд Арбо з паралічем нижче шиї став першим, кому вживили чіп Neuralink.

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