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Конкурент Neuralink від гендиректора Valve розробляє чіп, який більш тісно пов’яже мозок людини з ПК

Київ • УНН

 • 942 перегляди

Гейб Ньюелл розробляє чіп, що тісніше поєднає мозок з комп'ютером. Starfish планує випустити мозковий чіп наприкінці 2025 року.

Конкурент Neuralink від гендиректора Valve розробляє чіп, який більш тісно пов’яже мозок людини з ПК

Співзасновник і генеральний директор Valve Гейб Ньюелл розробляє чіп, який дасть змогу мозку людини більш тісно взаємодіяти з персональним комп’ютером. При цьому уточнюється, що наразі не йдеться про створення повноцінного імплантанта, пише УНН з посиланням на The Verge.

Деталі

Процес було запущено більше десяти років тому, коли психологи компанії вивчали біологічні реакції людей на відеоігри. Valve колись розглядала можливість використання моніторів у мочках вух для своєї першої гарнітури віртуальної реальності. Компанія публічно досліджувала ідею інтерфейсів "мозок-комп'ютер" для ігор на виставці GDC у 2019 році.

Але Ньюелл вирішив розвинути цю ідею. Того ж року він непомітно зареєстрував новий стартап Starfish Neuroscience, що займається розробкою інтерфейсів між мозком і комп'ютером, і який вже цього року оголосив про плани випустити свій перший мозковий чіп.

Перший запис у блозі Starfish, помічений оглядачем Valve Бредом Лінчем, дає зрозуміти, що поки не йдеться про повноцінний імплантат. Це спеціальний "електрофізіологічний" чіп, призначений для запису мозкової активності (подібно до того, як Neuralink може "читати ваші думки", щоб пацієнти могли взаємодіяти з комп'ютерами) і стимулювати мозок (для лікування хвороб). При цьому Starfish не стверджує, що вона вже створила системи для його живлення або імплантати, які можна вставити в голову людини.

"Ми очікуємо, що наші перші чіпи з'являться наприкінці 2025 року, і ми зацікавлені в пошуку партнерів, для яких такий чіп відкриє нові та захоплюючі можливості", - пише нейроінженер Starfish Нейт Чермак, припускаючи, що Starfish може укласти партнерство з іншими компаніями для створення бездротового живлення або навіть остаточного мозкового імплантату.

Але метою, пише Starfish, є менший і менш інвазивний імплантат, ніж у конкурентів, який може "забезпечити одночасний доступ до кількох ділянок мозку", а не лише до однієї, і який не потребує батареї. Використовуючи лише 1,1 мілівата під час "звичайного запису", Starfish заявляє, що він може працювати з бездротовою передачею енергії.

Вчені модифікували очі п’яти людей, щоб вони побачили новий колір22.04.25, 17:12 • 5705 переглядiв

Ось поточні технічні характеристики чіпа:

  • низьке енергоспоживання: 1,1 мВт загальне енергоспоживання під час звичайного запису;
    • фізично малий: 2 x 4 мм (крок BGA 0,3 мм);
      • здатний як до запису (імпульси та LFP), так і до стимуляції (двофазні імпульси);
        • 32 місця для електродів, 16 одночасних каналів запису на 18,75 кГц;
          • 1 джерело струму для стимуляції на довільних парах електродів;
            • вбудований моніторинг імпедансу і вимірювання перехідних процесів напруги стимуляції;
              • цифрова вбудована обробка даних і виявлення сплесків дозволяє пристрою працювати через бездротові інтерфейси з низькою пропускною здатністю;
                • виготовлено за технологічним процесом TSMC 55 нм.

                  Для порівняння, Neuralink N1 має 1024 електроди на 64 імплантованих у мозок нитках, чіп, який станом на 2019 рік споживав близько 6 міліват, акумулятор, який періодично потребує бездротової зарядки, а повний імплант (знову ж таки, не лише чіп) має ширину близько 23 мм і товщину 8 мм. Повідомляється, що компанія на чолі з Ілоном Маском вже імплантувала його трьом людям. Хоча деякі нитки відірвалися від мозку першого пацієнта, він все ще функціонує та дає інтерв'ю.

                  Starfish каже, що може бути важливим підключатися до кількох частин мозку одночасно, а не лише до однієї області, для вирішення таких проблем, як хвороба Паркінсона.

                  Існує все більше доказів того, що низка неврологічних розладів пов'язана з дисфункцією на рівні ланцюгів, при якій взаємодія між областями мозку може бути неправильно регульована

                  - пише Чермак.

                  Окрім кількох одночасних імплантів мозку, на оновленому веб-сайті компанії зазначено, що вона працює над "пристроєм прецизійної гіпертермії" для знищення пухлин за допомогою цілеспрямованого тепла, а також над роботокерованою системою транскраніальної магнітної стимуляції (ТМС) для зчитування мозку та лікування неврологічних станів, таких як біполярний розлад та депресія.

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                  Павло Зінченко

                  Павло Зінченко

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