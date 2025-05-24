Конкурент Neuralink от гендиректора Valve разрабатывает чип, который более тесно свяжет мозг человека с ПК

Соучредитель и генеральный директор Valve Гейб Ньюэлл разрабатывает чип, который позволит мозгу человека более тесно взаимодействовать с персональным компьютером. При этом уточняется, что речь пока не идет о создании полноценного имплантата, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Процесс был запущен более десяти лет назад, когда психологи компании изучали биологические реакции людей на видеоигры. Valve когда-то рассматривала возможность использования мониторов в мочках ушей для своей первой гарнитуры виртуальной реальности. Компания публично исследовала идею интерфейсов "мозг-компьютер" для игр на выставке GDC в 2019 году.

Но Ньюэлл решил развить эту идею. В том же году он незаметно зарегистрировал новый стартап Starfish Neuroscience, занимающийся разработкой интерфейсов между мозгом и компьютером, и который уже в этом году объявил о планах выпустить свой первый мозговой чип.

Первая запись в блоге Starfish, замеченная обозревателем Valve Брэдом Линчем, дает понять, что пока не идет речь о полноценном имплантате. Это специальный "электрофизиологический" чип, предназначенный для записи мозговой активности (подобно тому, как Neuralink может "читать ваши мысли", чтобы пациенты могли взаимодействовать с компьютерами) и стимулировать мозг (для лечения болезней). При этом Starfish не утверждает, что она уже создала системы для его питания или имплантаты, которые можно вставить в голову человека.

"Мы ожидаем, что наши первые чипы появятся в конце 2025 года, и мы заинтересованы в поиске партнеров, для которых такой чип откроет новые и захватывающие возможности", - пишет нейроинженер Starfish Нейт Чермак, предполагая, что Starfish может заключить партнерство с другими компаниями для создания беспроводного питания или даже окончательного мозгового имплантата.

Но целью, пишет Starfish, является меньший и менее инвазивный имплантат, чем у конкурентов, который может "обеспечить одновременный доступ к нескольким участкам мозга", а не только к одному, и который не требует батареи. Используя всего 1,1 милливатта во время "обычной записи", Starfish заявляет, что он может работать с беспроводной передачей энергии.

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Вот текущие технические характеристики чипа:

низкое энергопотребление: 1,1 мВт общее энергопотребление во время обычной записи;

физически малый: 2 x 4 мм (шаг BGA 0,3 мм);

способен как к записи (импульсы и LFP), так и к стимуляции (двухфазные импульсы);

32 места для электродов, 16 одновременных каналов записи на 18,75 кГц;

1 источник тока для стимуляции на произвольных парах электродов;

встроенный мониторинг импеданса и измерение переходных процессов напряжения стимуляции;

цифровая встроенная обработка данных и обнаружение всплесков позволяет устройству работать через беспроводные интерфейсы с низкой пропускной способностью;

изготовлено по технологическому процессу TSMC 55 нм.

Для сравнения, Neuralink N1 имеет 1024 электрода на 64 имплантированных в мозг нитях, чип, который по состоянию на 2019 год потреблял около 6 милливатт, аккумулятор, который периодически требует беспроводной зарядки, а полный имплант (опять же, не только чип) имеет ширину около 23 мм и толщину 8 мм. Сообщается, что компания во главе с Илоном Маском уже имплантировала его трем людям. Хотя некоторые нити оторвались от мозга первого пациента, он все еще функционирует и дает интервью.

Starfish говорит, что может быть важным подключаться к нескольким частям мозга одновременно, а не только к одной области, для решения таких проблем, как болезнь Паркинсона.

Существует все больше доказательств того, что ряд неврологических расстройств связан с дисфункцией на уровне цепей, при которой взаимодействие между областями мозга может быть неправильно регулируемым - пишет Чермак.

Кроме нескольких одновременных имплантов мозга, на обновленном веб-сайте компании указано, что она работает над "устройством прецизионной гипертермии" для уничтожения опухолей с помощью целенаправленного тепла, а также над роботоуправляемой системой транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) для считывания мозга и лечения неврологических состояний, таких как биполярное расстройство и депрессия.

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