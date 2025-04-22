Ученые модифицировали глаза пяти человек, чтобы они увидели новый цвет

Ученые впервые модифицировали зрение пяти человек так, что те смогли увидеть цвет, который раньше был недоступен человеческому глазу.

Об этом сообщает FastCompany, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, исследователям удалось временно изменить реакцию колбочек — светочувствительных клеток в сетчатке глаза — с помощью лазеров. В результате этого эксперимента пять участников смогли увидеть новый искусственно созданный цвет, который не воспринимается обычным зрением.

Они назвали этот цвет "olo" — название, полученное из двоичного кода 010, представляющего колбочки в глазу, которые активируются во время его восприятия благодаря этой перестройке. Он не поддается никакому сравнению с чем-либо, что видели люди, потому что никто не видел его кроме пяти человек, участвовавших в эксперименте.

Как указано в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Science Advances, субъекты этого эксперимента согласились описать его как "сине-зеленый беспрецедентной насыщенности".

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Может ли человек увидеть новые цвета?

Сообщается, что большинство людей видят мир через три типа светочувствительных клеток в сетчатке, которые называются колбочками. Они распознают красный, зеленый и синий свет, позволяя нам различать примерно от одного миллиона до 10 миллионов цветов. Этого вполне достаточно, чтобы заметить разницу между спелой и гнилой клубникой или полюбоваться переходом цветов на небе во время заката.

Впрочем, некоторым людям, обычно это женщины, которым посчастливилось родиться с четвертым типом колбочек. В частности, они могут видеть до 100 миллионов цветов, замечая нюансы, невидимые для остальных людей. Например, там, где мы видим один оттенок зеленой травы, человек с четвертым типом колбочек может воспринимать десятки тонких вариаций.

Однако даже среди тех, кто имеет генетическую мутацию, настоящая тетрахроматия встречается редко. Мозг должен адаптироваться для обработки этого дополнительного ввода, и большинство экранов не могут отображать эти дополнительные оттенки.

Участники эксперимента не смогли увидеть миллионы новых цветов. Вместо этого они мельком увидели один искусственный оттенок. Они увидели только один новый оттенок — мгновенно, и только пока работали лазеры. Для эффекта нужно было не моргать и фокусировать взгляд в точку. Малейшее движение глаз разрушало восприятие.

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