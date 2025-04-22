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Вчені модифікували очі п’яти людей, щоб вони побачили новий колір

Київ • УНН

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Вчені модифікували зір п'яти людей за допомогою лазерів, щоб вони побачили штучно створений колір «olo», який не сприймається звичайним зором. Він описується як "синьо-зелений безпрецедентної насиченості".

Вчені модифікували очі п’яти людей, щоб вони побачили новий колір

Науковці вперше модифікували зір п’яти людей так, що ті змогли побачити колір, який раніше був недоступний людському оку.

Про це повідомляє FastCompany, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляє ЗМІ, дослідникам вдалося тимчасово змінити реакцію колбочок — світлочутливих клітин у сітківці ока — за допомогою лазерів. У результаті цього експерименту п’ятеро учасників змогли побачити новий штучно створений колір, який не сприймається звичайним зором.

 Вони назвали цей колір "olo" — назва, отримана з двійкового коду 010, що представляє колбочки в оці, які активуються під час його сприйняття завдяки цій перебудові. Він не піддається жодному порівнянню з чим-небудь, що бачили люди, тому що, ніхто не бачив його окрім пʼятьох людей, які брали участь в експерименті.

Як зазначено у новому дослідженні, опублікованому в науковому журналі Science Advances, суб'єкти цього експерименту погодилися описати його як "синьо-зелений безпрецедентної насиченості".

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Чи може людина побачити нові кольори?

Повідомляється, що більшість людей бачать світ через три типи світлочутливих клітин у сітківці, які називаються колбочками. Вони розпізнають червоне, зелене і синє світло, дозволяючи нам розрізняти приблизно від одного мільйона до 10 мільйонів кольорів. Цього цілком достатньо, щоб помітити різницю між стиглою і гнилою полуницею або помилуватися переходом кольорів на небі під час заходу сонця.

Втім, деякі людям, зазвичай це жінки, яким пощастило народитися з четвертим типом колбочок. Зокрема, вони можуть бачити до 100 мільйонів кольорів, помічаючи нюанси, невидимі для решти людей. Наприклад, там, де ми бачимо один відтінок зеленої трави, людина з четвертим типом колбочок може сприймати десятки тонких варіацій.

Однак навіть серед тих, хто має генетичну мутацію, справжня тетрахроматія трапляється рідко. Мозок має адаптуватися для обробки цього додаткового введення, і більшість екранів не можуть відображати ці додаткові відтінки.

Учасники експерименту не змогли побачити мільйони нових кольорів. Замість цього вони мигцем побачили один штучний відтінок. Вони побачили лише один новий відтінок — миттєво, і лише поки працювали лазери. Для ефекту потрібно було не моргати і фокусувати погляд у точку. Найменший рух очей руйнував сприйняття.

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