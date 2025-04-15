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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

Київ • УНН

 • 57598 перегляди

Через 50 років після виявлення у вагітної жінки рідкісної крові без антигену AnWj, вчені ідентифікували нову систему груп крові MAL. Це відкриття має велике значення для допомоги пацієнтам з рідкісними групами крові.

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

Коли в 1972 році у вагітної жінки взяли кров на аналіз, лікарі виявили, що в ній таємничим чином відсутня поверхнева молекула, яка була знайдена на всіх інших відомих на той час еритроцитах. Через 50 років ця дивна молекулярна відсутність нарешті призвела до того, що дослідники з Великобританії та Ізраїлю описали нову систему груп крові у людей, повідомляє УНН із посиланням на Science Alert.

Деталі

За словами вчених, це відкриття є справжнім науковим проривом.

Це величезне досягнення та кульмінація довгих зусиль команди, спрямованих на те, щоб нарешті створити цю нову систему груп крові та мати можливість запропонувати найкращу допомогу рідкісним, але важливим пацієнтам

- сказала гематолог Національної служби охорони здоров’я Великобританії Луїза Тіллі.

Видання зазначає, що хоча всі ми більше знайомі з системою груп крові АВО та резус-фактором (це плюс чи мінус), у людей насправді є багато різних систем груп крові, які базуються на широкому спектрі білків і цукрів клітинної поверхні, які вкривають наші клітини крові.

Наші тіла використовують ці молекули антигену, серед інших цілей, як ідентифікаційні маркери, щоб відокремити "себе" від потенційно шкідливого "не-себе". Якщо ці маркери не збігаються під час переливання крові, така рятівна тактика може викликати реакцію або навіть закінчитися летальним результатом

- пояснюють автори.

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Вони вказують, що більшість основних груп крові були визначені на початку 20 століття. Багато відкритих відтоді груп, як-от система крові Er, вперше описана дослідниками 2022 року, впливають лише на невелику кількість людей. Це стосується і нової групи крові.

Робота була важкою, тому що генетичні випадки дуже рідкісні

- розповіла Тіллі.

Попередні дослідження показали, що понад 99,9 відсотка людей мають антиген AnWj, якого не було в крові пацієнта 1972 року. Цей антиген живе на мієліні та білку лімфоцитів, що змусило дослідників назвати нещодавно описану систему групою крові MAL.

MAL - це дуже маленький білок із деякими цікавими властивостями, які ускладнювали його ідентифікацію, і це означало, що нам потрібно було провести кілька напрямків дослідження, щоб накопичити докази, необхідні для створення цієї системи груп крові

- сказав клітинний біолог Університету Західної Англії Тім Сатчвелл.

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Відомо, що білок MAL відіграє життєво важливу роль у збереженні стабільності клітинних мембран і сприянні клітинному пересуванню. Більше того, попередні дослідження показали, що AnWj насправді не присутній у новонароджених, а з’являється незабаром після народження.

"Цікаво, що всі AnWj-негативні пацієнти, включені в дослідження, мали одну й ту саму мутацію. Однак не було виявлено жодних інших клітинних аномалій або захворювань, пов'язаних із цією мутацією", - резюмує видання.

Нагадаємо

Нещодавно міжнародна група вчених виявила, що у донорів крові частіше зустрічаються корисні мутації в гені DNMT3A. Втрата крові стимулює вироблення еритропоетину, що покращує рівень крові після крововтрати.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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