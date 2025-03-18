Регулярна здача крові позитивно впливає на здоров'я на генетичному рівні - дослідження

Вчені провели нові дослідження, згідно з якими регулярна здача крові може не тільки рятувати життя інших людей, але й покращувати здоров’я тих, хто жертвує свою кров, на генетичному рівні. Про це повідомила Science Alert, пише УНН.

Міжнародна група дослідників порівняла зразки 217 осіб, які здавали кров понад 100 разів у своєму житті, зі зразками 212 людей, які здали кров менше десяти разів, щоб виявити будь-яку різницю в стані крові.

Хоча відмінності були незначними, кров більш активних донорів, швидше за все, мала корисні мутації в гені під назвою DNMT3A. Інші мутації в DNMT3A раніше були пов'язані з раком крові.

"Наша робота є захоплюючим прикладом того, як наші гени взаємодіють із навколишнім середовищем і з віком", - заявив біолог зі стовбурових клітин Домінік Бонне з Інституту Френсіса Кріка у Великобританії.

Зокрема, команда вчених досліджувала стовбурові клітини крові, які виробляють більше клітин крові за потреби. Коли люди стають старшими, ці механізми можуть почати руйнуватися, що призводить до проблем з раком крові, таким як лейкемія.

В Австралії помер донор, чия плазма врятувала понад 2 мільйони дітей

Втрата крові викликає вироблення гормону еритропоетину. Під час лабораторних тестів на стовбурових клітинах крові, оброблених еритропоетином, дослідники виявили, що ті, що були з мутацією DNMT3A, виробляли кров швидше, ніж ті, які не мають мутації.

Вчені пояснили, що це свідчить про те, що часта крововтрата призводить до більшого виробництва мутованих клітин крові. Дослідження на мишах показали, що мутація DNMT3A призводить до покращення рівня крові після стресу від втрати крові.

"Діяльність, яка створює низький рівень стресу для виробництва клітин крові, дозволяє нашим стовбуровим клітинам крові оновлюватися, і ми вважаємо, що це сприяє мутаціям, які ще більше сприяють росту стовбурових клітин, а не хворобам", — пояснив Бонне.

Однак є обмеження, які слід враховувати. Донори крові все одно мають бути здоровішими за тих, хто не жертвує кров (це обов’язкова умова здачі крові), тому визначити будь-яку додаткову користь для здоров’я складно, оскільки вона насправді може залежати від кращої фізичною форми чи сильнішого імунітету.

Нагадуємо

У Києві на базі Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. Шалімова у Києві 22 березня відбудеться Донорська субота.

Зазначається, що потрібні всі групи крові. В Центрі вказали, що один донор за процедуру може врятувати до трьох життів, оскільки з однієї донації можна отримати еритроцитарну масу, плазму та тромбоцити.

Донорам обов’язково потрібно поснідати та взяти із собою документ, який підтверджує особу.

Адреса: вул. Академіка Шалімова 30, ДУ "Національний науковий центр хірургії і трансплантології ім.О.О. Шалімова", новий корпус, відділення трансфузіології та екстракорпоральних методів гемокорекції.

Тел.: 095-867-09-86