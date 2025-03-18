Регулярная сдача крови положительно влияет на здоровье на генетическом уровне – исследование

Ученые провели новые исследования, согласно которым регулярная сдача крови может не только спасать жизни других людей, но и улучшать здоровье тех, кто жертвует свою кровь, на генетическом уровне. Об этом сообщила Science Alert, пишет УНН.

Международная группа исследователей сравнила образцы 217 человек, которые сдавали кровь более 100 раз в своей жизни, с образцами 212 людей, которые сдали кровь менее десяти раз, чтобы выявить какое-либо различие в состоянии крови.

Хотя отличия были незначительными, кровь более активных доноров, скорее всего, имела полезные мутации в гене под названием DNMT3A. Другие мутации в DNMT3A ранее были связаны с раком крови.

"Наша работа является захватывающим примером того, как наши гены взаимодействуют с окружающей средой и с возрастом", - заявил биолог из стволовых клеток Доминик Бонне из Института Фрэнсиса Крика в Великобритании.

В частности, команда ученых исследовала стволовые клетки крови, которые производят больше клеток крови при необходимости. Когда люди становятся старше, эти механизмы могут начать разрушаться, что приводит к проблемам с раком крови, таким как лейкемия.

В Австралии умер донор, чья плазма спасла более 2 миллионов детей

Потеря крови вызывает выработку гормона эритропоэтина. Во время лабораторных тестов на стволовых клетках крови, обработанных эритропоэтином, исследователи обнаружили, что те, что были с мутацией DNMT3A, производили кровь быстрее, чем те, которые не имеют мутации.

Ученые объяснили, что это свидетельствует о том, что частая кровопотеря приводит к большему производству мутировавших клеток крови. Исследования на мышах показали, что мутация DNMT3A приводит к улучшению уровня крови после стресса от потери крови.

"Деятельность, которая создает низкий уровень стресса для производства клеток крови, позволяет нашим стволовым клеткам крови обновляться, и мы считаем, что это способствует мутациям, которые еще больше способствуют росту стволовых клеток, а не болезням", — объяснил Бонне.

Однако есть ограничения, которые следует учитывать. Доноры крови все равно должны быть здоровее тех, кто не жертвует кровь (это обязательное условие сдачи крови), поэтому определить какую-либо дополнительную пользу для здоровья сложно, поскольку она на самом деле может зависеть от лучшей физической формы или более сильного иммунитета.

Напоминаем

В Киеве на базе Национального научного центра хирургии и трансплантологии им. Шалимова в Киеве 22 марта состоится Донорская суббота.

Отмечается, что нужны все группы крови. В Центре указали, что один донор за процедуру может спасти до трех жизней, поскольку из одной донации можно получить эритроцитарную массу, плазму и тромбоциты.

Донорам обязательно нужно позавтракать и взять с собой документ, удостоверяющий личность.

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