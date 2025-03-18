Національний центр хірургії та трансплантології імені Шалімова запрошує на Донорську суботу

На базі Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. Шалімова у Києві 22 березня відбудеться Донорська субота, пише УНН з посиланням на інформацію оприлюднену Центром на своїй сторінці у Facebook.

Хочемо повідомити, що в наступну суботу 22 березня 2025 року, починаючи з 9-ї години (до 12:00), проходитиме прийом донорів крові у відділенні трансфузіології та екстракорпоральних методів гемокорекції Центру. - повідомили у Центрі.

Потрібні всі групи крові. Як вказали в Центрі, один донор за процедуру може врятувати до трьох життів, оскільки з однієї донації можна отримати еритроцитарну масу, плазму та тромбоцити.

Донорам обов’язково потрібно поснідати та взяти із собою документ, що підтверджує особу.

Адреса: вул. Академіка Шалімова 30, ДУ "Національний науковий центр хірургії і трансплантології ім.О.О. Шалімова", новий корпус, відділення трансфузіології та екстракорпоральних методів гемокорекції.

Тел.: 095-867-09-86

У будні дні графік роботи лишається без змін, 8:45 - 12:00 ПН-ПТ.

Хто може стати донором крові

Донорами крові в Україні можуть бути здорові люди віком від 18 років і вагою від 50 кг (у деяких центрах крові приймають із вагою від 55-60 кг). Здавати кров можуть українці, а також іноземці, що мають постійну посвідку на проживання в Україні.

Здорова людина – це та людина, яка не має протипоказань. Якщо вам властиві хронічні захворювання, ви приймаєте ліки чи стоїте на обліку, ви не можете бути донором тимчасово або взагалі.

Протипоказання щодо донорства

Їх поділяють на тимчасові та абсолютні. До тимчасових належать, зокрема, вакцинація живими вакцинами, а до абсолютних - серйозні серцево-судинні захворювання (окрім повністю вилікуваних уроджених патологій), гепатит С, ВІЛ.

Перед тим, як стати донором обов’язково слід ознайомитися з Пам’яткою донора. Також необхідно перевірити перелік тимчасових протипоказань до донорства.

Слід чітко дотримуватися усіх порад та застережень від спеціалістів.

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