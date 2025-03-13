10% населення світу мають хронічну хворобу нирок: у Центрі Шалімова наголосили на важливості діагностики

У Національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова нагадали про важливість своєчасної діагностики проблем з нирками, пише УНН.

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"Всесвітній день нирки відзначають у світі щорічно кожен другий четвер березня, за Глобальною ініціативою World #Kidney Day.

Цей день має за мету привернення уваги суспільства до нефрологічних захворювань, підвищення поінформованості та залучення людей до здійснення профілактичних заходів", - йдеться у дописі.

Як зазначають у Центрі хірургії та трансплантології, нирка - життєво важливий парний орган, що розташований в заочеревинному просторі. Основна його функція полягає у виведенні з організму надмірної рідини та продуктів життєдіяльності шляхом фільтрації крові.

"Нирки складаються з мільйонів мікроскопічних капілярних ниркових клубочків та канальців. За 1 хвилину через нирки проходить 1200 мл крові, яка фільтрується в клубочках, після чого в канальцях вибірково всмоктується назад вода та інші речовини. Робота нирок залежить від часу доби — вночі сповільнюється, положення тіла — в горизонтальному посилюється, кров'яного тиску",- йдеться у повідомленні.

Крім того, фахівці нагадали, що у нормі за добу виділяється 1,5 л сечі.

Також, нирки відіграють ключову роль у регулюванні балансу солі, калію й кислот у організмі, а також відповідають за підтримку pH балансу в крові. Крім того, вони виробляють гормони, які допомагають контролювати артеріальний тиск і метаболізм кальцію, а також еритропоетин — гормон, що стимулює утворення еритроцитів. Нирки також активують форму вітаміну D, що сприяє засвоєнню кальцію.

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"Симптоми порушення роботи нирок неспецифічні — це означає, що такі прояви можуть виникати й через інші хвороби. Проте люди, які перебувають у групі ризику щодо розвитку хвороб нирок, мають бути особливо уважними до себе. Раннє виявлення порушень функції нирок має вирішальне значення, оскільки це дає змогу розпочати належне лікування до незворотного погіршення стану чи ускладнень",- пишуть в Центрі хірургії та трансплантології.

Крім того, виявити проблеми з нирками можна завдяки лабораторним дослідженням крові та сечі.

Тривожні симптоми, які можуть вказувати на порушення функції нирок:

нудота та блювання;

швидка втомлюваність, слабкість;

втрата апетиту;

проблеми зі сном;

сечовипускання може почастішати або навпаки — людина рідше ходить у туалет;

підвищення артеріального тиску;

набряки;

задишка, якщо рідина починає накопичуватися в легенях;

біль у грудях, якщо рідина накопичується в ділянці серця;

погіршення когнітивних здібностей;

сухість та свербіж шкіри.

"Хронічна хвороба нирок призводить до того, що нирки поступово та незворотньо перестають очищувати кров від токсинів, виводити зайву рідину з організму та підтримувати гормональний баланс",-йдеться у дописі.

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За інформацією, 10% населення у всьому світі живуть із хронічною хворобою нирок, і понад 2 мільйони людей у всьому світі отримують лікування гемодіалізом ("штучна нирка"), перитонеальним діалізом (альтернативна процедура очищення рідин і електролітів у людей, які страждають від ниркової недостатності) та очікують трансплантації.

"В нашому ННЦХТ ім. О.О.Шалімова системно виконуються органозберігаючі операції на органах сечовивідної системи, а також трансплантації нирки, здійснюється постановка реципієнтів на лист очікування пересадки, та післятрансплантаційний моніторинг вже трансплантованих пацієнтів",- нагадали в Центрі хірургії та трансплантологі.

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