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Українка вперше стала доноркою кісткового мозку для іноземця

Київ • УНН

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28-річна українка Неля стала першим донором кісткового мозку для іноземного пацієнта в історії українського реєстру. Її стовбурові клітини були успішно доставлені до італійської клініки для трансплантації.

Українка вперше стала доноркою кісткового мозку для іноземця

Українка вперше в історії Українського реєстру донорів кісткового мозку врятувала іноземного пацієнта. Її клітини були доставлені до італійської клініки. Про це повідомили у Міністерство охорони здоровʼя, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що 28-річна українка Неля випадково дізналася про можливість стати донором і, зацікавившись темою, заповнила анкету для реєстрації.

Після реєстрації Неля отримала набір для забору ДНК-зразка. Процедура була простою: необхідно було провести спеціальними паличками по внутрішній поверхні щоки та надіслати зразки назад до реєстру. Після цього її дані були внесені до Українського реєстру донорів кісткового мозку, який налічує понад 14,7 тис. потенційних донорів та інтегрований у світову систему з майже 40 млн донорів.

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Коли в одній із клінік Італії пацієнту знадобилася трансплантація, автоматизована система почала пошук відповідного донора. Виявилося, що саме Неля є генетично сумісною з реципієнтом.

Забір стовбурових клітин відбувся в Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит і тривав кілька годин.

Того ж дня рятівні клітини були доставлені кур'єром до італійської клініки, де на них очікував пацієнт.

Офіс українського реєстру назвав цей випадок історичним, адже вперше український донор допоміг іноземному пацієнту. До цього моменту українські пацієнти отримували допомогу від донорів із Німеччини, Франції, Туреччини, Польщі, Індії та США.

Доповнення

У МОЗ нагадали, що долучитися до реєстру донорів можна на офіційному сайті Українського реєстру донорів кісткового мозку. Для цього необхідно заповнити необхідно заповнити форму, отримати поштою спеціальний тест-набір, відібрати матеріал і надіслати його за вказаною в інструкції адресою.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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