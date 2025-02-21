В Україні запровадять систему трансплантації тканин за європейськими стандартами - МОЗ

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка врегулює трансплантацію тканин в Україні. Рішення дасть можливість лікарням створювати госпітальні банки тканин.

Про це УНН повідомляє з посиланням на МОЗ.

Відповідні зміни внесено відповідно до Закону України "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині" з урахуванням Євродиректив та виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо трансплантації тканин.

Рішенням Уряду визначено порядок вилучення, зберігання, тестування, обробки та використання тканин для трансплантації, а також вимоги до їх якості. Такий вид допомоги включатиме пересадку фрагментів кісток, сухожиль, зв’язок, судин, серцевих клапанів та інших структур опорно-рухового апарату і серцево-судинної системи - йдеться в повідомленні.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що попри повномасштабну війну в МОЗ роблять все можливе для того, щоб такий високотехнологічний вид медичної допомоги як трансплантація продовжував розвиватися.

Сьогоднішнє рішення дасть можливість лікарням створювати госпітальні банки тканин. Це важливий крок для порятунку життів військових і цивільних, які отримали важкі травми, а також для надання допомоги пацієнтам із вродженими вадами та складними захворюваннями, що потребують реконструктивних і пластичних втручань - розповів Ляшко.

В Україні вперше зробили операцію з повторної трансплантації серця

За його словами, сьогодні трансплантація людських тканин є тим напрямом медицини, який інтенсивно розвивається і надає широкі можливості для лікування досі невиліковних хвороб.

Ми працюємо над тим, щоб українці мали доступ до найсучасніших медичних технологій, які раніше були доступні лише за кордоном - заявив Ляшко.

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками відповідатиме за ведення реєстру медичних закладів, які надають тканини та госпітальних банків тканин та моніторинг побічних реакцій і можливих ускладнень після трансплантації.

Наразі в Україні трансплантація тканин не проводиться, проте близько 20 тисяч українців щороку потребують таких операцій. Для порівняння, щорічно у США виконується понад 2,5 мільйона трансплантацій тканин. У Європі цю потребу забезпечують госпітальні банки тканин, які акумулюють та передають донорські матеріали до медичних установ - інформує МОЗ.

Запровадження подібної системи в Україні дозволить рятувати життя пацієнтів, які потребують трансплантації тканин, та забезпечить якість та безпечність анатомічних матеріалів для запобігання передачі захворювань.

Трансплантація в Україні: у Центрі імені Шалімова розповіли, що впливає на успіх операції