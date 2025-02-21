В Україні запровадять систему трансплантації тканин за європейськими стандартами - МОЗ

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 8901 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 42999 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127056 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185869 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149806 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140509 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118287 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108414 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103055 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145265 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 72549 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 25931 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 61037 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 75554 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 69764 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 145258 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 144228 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 277935 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 306729 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 242540 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 23533 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 64122 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112633 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 135594 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117808 перегляди
Актуальне
В Україні запровадять систему трансплантації тканин за європейськими стандартами - МОЗ

В Україні запровадять систему трансплантації тканин за європейськими стандартами - МОЗ

Київ • УНН

 • 23031 перегляди

Кабмін ухвалив постанову про створення системи трансплантації тканин відповідно до європейських стандартів. Рішення дозволить лікарням створювати госпітальні банки тканин для порятунку життів військових і цивільних.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка врегулює трансплантацію тканин в Україні. Рішення дасть можливість лікарням створювати госпітальні банки тканин.

Про це УНН повідомляє з посиланням на МОЗ.

Відповідні зміни внесено відповідно до Закону України "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині" з урахуванням Євродиректив та виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо трансплантації тканин.

Рішенням Уряду визначено порядок вилучення, зберігання, тестування, обробки та використання тканин для трансплантації, а також вимоги до їх якості. Такий вид допомоги включатиме пересадку фрагментів кісток, сухожиль, зв’язок, судин, серцевих клапанів та інших структур опорно-рухового апарату і серцево-судинної системи

- йдеться в повідомленні.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що попри повномасштабну війну в МОЗ роблять все можливе для того, щоб такий високотехнологічний вид медичної допомоги як трансплантація продовжував розвиватися.

Сьогоднішнє рішення дасть можливість лікарням створювати госпітальні банки тканин. Це важливий крок для порятунку життів військових і цивільних, які отримали важкі травми, а також для надання допомоги пацієнтам із вродженими вадами та складними захворюваннями, що потребують реконструктивних і пластичних втручань

- розповів Ляшко.

В Україні вперше зробили операцію з повторної трансплантації серця 15.01.25, 12:13 • 31265 переглядiв

За його словами, сьогодні трансплантація людських тканин є тим напрямом медицини, який інтенсивно розвивається і надає широкі можливості для лікування досі невиліковних хвороб.

Ми працюємо над тим, щоб українці мали доступ до найсучасніших медичних технологій, які раніше були доступні лише за кордоном

- заявив Ляшко.

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками відповідатиме за ведення реєстру медичних закладів, які надають тканини та госпітальних банків тканин та моніторинг побічних реакцій і можливих ускладнень після трансплантації.

Наразі в Україні трансплантація тканин не проводиться, проте близько 20 тисяч українців щороку потребують таких операцій. Для порівняння, щорічно у США виконується понад 2,5 мільйона трансплантацій тканин. У Європі цю потребу забезпечують госпітальні банки тканин, які акумулюють та передають донорські матеріали до медичних установ

- інформує МОЗ.

Запровадження подібної системи в Україні дозволить рятувати життя пацієнтів, які потребують трансплантації тканин, та забезпечить якість та безпечність анатомічних матеріалів для запобігання передачі захворювань. 

Трансплантація в Україні: у Центрі імені Шалімова розповіли, що впливає на успіх операції 28.01.25, 14:37 • 24947 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Здоров'я
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
viktor-liashkoВіктор Ляшко
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами