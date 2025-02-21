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В Украине введут систему трансплантации тканей по европейским стандартам - Минздрав

В Украине введут систему трансплантации тканей по европейским стандартам - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 2496 просмотра

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Кабмин принял постановление о создании системы трансплантации тканей в соответствии с европейскими стандартами. Решение позволит больницам создавать госпитальные банки тканей для спасения жизней военных и гражданских.

Кабинет министров Украины принял постановление, которое урегулирует трансплантацию тканей в Украине. Решение даст возможность больницам создавать госпитальные банки тканей.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на Минздрав.

Соответствующие изменения внесены в соответствии с Законом Украины «О применении трансплантации анатомических материалов человеку» с учетом Евродиректив и выполнения положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС по трансплантации тканей.

Решением Правительства определен порядок изъятия, хранения, тестирования, обработки и использования тканей для трансплантации, а также требования к их качеству. Такой вид помощи будет включать пересадку фрагментов костей, сухожилий, связок, сосудов, сердечных клапанов и других структур опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы

- говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что несмотря на полномасштабную войну в Минздраве делают все возможное для того, чтобы такой высокотехнологичный вид медицинской помощи как трансплантация продолжал развиваться.

Сегодняшнее решение даст возможность больницам создавать госпитальные банки тканей. Это важный шаг для спасения жизней военных и гражданских, получивших тяжелые травмы, а также для оказания помощи пациентам с врожденными пороками и сложными заболеваниями, требующими реконструктивных и пластических вмешательств

- рассказал Ляшко.

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По его словам, сегодня трансплантация человеческих тканей является тем направлением медицины, которое интенсивно развивается и предоставляет широкие возможности для лечения до сих пор неизлечимых болезней.

Мы работаем над тем, чтобы украинцы имели доступ к самым современным медицинским технологиям, которые ранее были доступны только за рубежом

- заявил Ляшко.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками будет отвечать за ведение реестра медицинских учреждений, которые предоставляют ткани и госпитальных банков тканей и мониторинг побочных реакций и возможных осложнений после трансплантации.

Сейчас в Украине трансплантация тканей не проводится, однако около 20 тысяч украинцев ежегодно нуждаются в таких операциях. Для сравнения, ежегодно в США выполняется более 2,5 миллиона трансплантаций тканей. В Европе эту потребность обеспечивают госпитальные банки тканей, которые аккумулируют и передают донорские материалы в медицинские учреждения

- информирует Минздрав.

Введение подобной системы в Украине позволит спасать жизни пациентов, нуждающихся в трансплантации тканей, и обеспечит качество и безопасность анатомических материалов для предотвращения передачи заболеваний.  

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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