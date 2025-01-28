Трансплантация в Украине: в Центре имени Шалимова рассказали, что влияет на успех операции

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Врачи объяснили важность лабораторных исследований для подбора пары «донор-реципиент» при трансплантации. Подробно рассмотрен процесс HLA-типирования и необходимые тесты для успешной пересадки органов.

Одной из приоритетных задач при подготовке реципиента к трансплантации является проведение тщательных лабораторных исследований по подбору пары "донор-реципиент", которое направлено на преодоление индивидуального иммунологического барьера реципиента. Об этом рассказали в Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова, передает УНН

Как указали в Центре, трансплантация на сегодня является единственным способом лечения почечной, печеночной, сердечной, легочной и поджелудочной недостаточности в терминальной стадии. Преимущества пересадки органов сосуществуют с рисками самой операционной процедуры, в частности, с иммунологическими рисками, которые должны тормозиться иммуносупрессивными препаратами пожизненно. 

Устойчивость индивидуального иммунологического барьера обеспечивает система антигенов, так называемые лейкоцитарные антигены человека (human leucocyte antigens - HLA). Это рецепторные комплексы, которые расположены на поверхности каждой ядерной клетки нашего организма. В случае присутствия генетически чужеродного HLA комплекса, эти клетки немедленно активируются, множатся и приобретают цитотоксические свойства и формируют специфические антитела для обезвреживания тканей с чужеродным HLA, отметили в Центре хирургии и трансплантологии.

Отсутствие донор-специфических HLA антител у реципиента и полное совпадение HLA антигенов между донором и реципиентом обеспечивают удачный подбор пары "донор-реципиент", является залогом успешной трансплантации, что в дальнейшем существенно снизит риски отторжения и обеспечит стабильную и длительную функцию трансплантированного органа

- рассказывают врачи.

Отмечается, что подбор пары "донор-реципиент" осуществляется только в специализированных лабораториях, оснащенных специальным оборудованием и обеспеченных специалистами соответствующей квалификации, которые работают в круглосуточном режиме (24/7). В Украине таких полноценно функционирующих лабораторий существует лишь несколько, преимущественно из-за нехватки соответствующих специалистов и иммунологов, которые бы имели специализации по трансплантационной иммунологии. В частности, такая лаборатория создана в Центре хирургии и трансплантологии имени Шалимова.

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При постановке потенциального реципиента солидного донорского органа в трансплантационный центр на так называемый "Лист ожидания" проводится молекулярно-генетическое исследование - HLA типирование, необходимость выполнения которого обеспечивает автоматический подбор донора с соответствующим HLA генотипом.

Также проводится скрининг HLA антител, что позволяет автоматически ранжировать потенциальных реципиентов на общих и приоритетных, а также дает важную информацию о необходимости дополнительной подготовки такого реципиента. Такой тест называется скрининг панели реактивных (HLA) антител (Panel Reactive Antibody - PRA Теѕт).

В случае, когда процент PRA более 20%, проводится расширенный тест на определение специфичности таких HLA антител, для того, чтобы при подборе потенциального донора избежать пересадки органа с HLA антигенами, специфичных к существующим HLA антителам у реципиента. То есть этот тест позволяет определить именно к каким HLA антигенам потенциального донора у реципиента существуют антитела с целью избежать так называемых совпадений "антиген-антитело".

Непосредственно перед трансплантацией солидного органа проводится исследование на определение донор-специфических антител. Как отмечается, это одно из важнейших исследований, необходимость проведения которого делает невозможным острое отторжение солидного органа на операционном столе. Такой тест называется Complemend Dependent Complement Dependent Cytotoxicity - CDC test или более известный как Сгоѕѕ-match Test.

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Исследование на наличие сформированных уже после трансплантации донор-специфических антител для реципиентов почечного аллотрансплантата должны проводится каждые 3-6 месяцев, а у реципиентов других органов - 1 раз в год. Основанием для ургентного проведения скрининга или на наличие специфических HLA антител является верификация реакции отторжения донорского органа.

При этом, верификация диагноза отторжения проводится, если имеют место клинические проявления дисфункции донорского органа, имеющиеся HLA антитела и увеличение цитотоксических лимфоцитов в периферической крови реципиента (иммунограмма крови). "Золотым стандартом" данной верификации является пункционная биопсия, результаты которой указывают на то, что HLA антитела непосредственно разрушают клетки донорского органа.

Таким образом, лабораторные исследования по гистосовместимости являются приоритетными в трансплантологии, от тщательности которых зависит длительность функционирования пересаженного органа и качество жизни реципиента в целом

- отметили в Центре.
Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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