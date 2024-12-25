311 почек, 93 печени и 63 сердца: в Украине провели рекордное количество трансплантаций

467 органных трансплантаций было проведено в Украине с начала года, в частности были проведены операции по трансплантации почек, печени и сердец. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает УНН.

"За 11 месяцев 2024 года украинские врачи провели 467 трансплантаций органов: 311 почек, 93 печени и 63 сердца. Из них трансплантаций от умершего донора - более 65%", - сообщили в Минздраве.

Больше всего пересадок осуществили в Первом медицинском объединении Львова, Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова и Институте сердца МЗ Украины.

"Проведено также 376 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток, из них - 54 детям. Это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами являются Киевский национальный институт рака, Черкасский клинический онкологический центр и Киевский городской центр нефрологии и диализа. К учреждениям, которые проводят трансплантацию стволовых клеток, в этом году присоединилась ГУ "Национальный научный центр радиационной медицины, гематологии и онкологии НАМН Украины", - добавили в министерстве.

Кроме того, в Национальном институте рака выполнили первую аллогенную трансплантацию, а сейчас такие операции проводятся в четырех заведениях Украины.

"За четыре года, с тех пор как в Украине активно развивается трансплантация, проведено более 1500 органных пересадок. Сейчас на спасительные операции по трансплантации ожидают более 3 000 пациентов", - резюмировали в Минздраве.

Напомним

На днях произошло важное событие для медицинского сообщества и пациентов, которые ждали трансплантации. Благодаря согласию пяти семей на посмертное донорство врачи в течение двух дней спасли 17 жизней.