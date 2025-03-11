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Украинка впервые стала донором костного мозга для иностранца

Киев • УНН

 • 15899 просмотра

28-летняя украинка Неля стала первым донором костного мозга для иностранного пациента в истории украинского регистра. Ее стволовые клетки были успешно доставлены в итальянскую клинику для трансплантации.

Украинка впервые стала донором костного мозга для иностранца

Украинка впервые в истории Украинского реестра доноров костного мозга спасла иностранного пациента. Ее клетки были доставлены в итальянскую клинику. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 28-летняя украинка Неля случайно узнала о возможности стать донором и, заинтересовавшись темой, заполнила анкету для регистрации.

После регистрации Неля получила набор для забора ДНК-образца. Процедура была простой: необходимо было провести специальными палочками по внутренней поверхности щеки и отправить образцы обратно в реестр. После этого ее данные были внесены в Украинский реестр доноров костного мозга, который насчитывает более 14,7 тыс. потенциальных доноров и интегрирован в мировую систему с почти 40 млн доноров.

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Когда в одной из клиник Италии пациенту понадобилась трансплантация, автоматизированная система начала поиск подходящего донора. Оказалось, что именно Неля является генетически совместимой с реципиентом.

Забор стволовых клеток произошел в Национальной детской специализированной больнице Охматдет и длился несколько часов.

В тот же день спасительные клетки были доставлены курьером в итальянскую клинику, где их ждал пациент.

Офис украинского реестра назвал этот случай историческим, так как впервые украинский донор помог иностранному пациенту. До этого момента украинские пациенты получали помощь от доноров из Германии, Франции, Турции, Польши, Индии и США.

Дополнение

В МОЗ напомнили, что присоединиться к реестру доноров можно на официальном сайте Украинского реестра доноров костного мозга. Для этого необходимо заполнить форму, получить по почте специальный тест-набор, отобрать материал и отправить его по указанному в инструкции адресу.

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