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У інституті ім. Шалімова зробили унікальну операцію з видалення гігантського тромба, що досяг серця

Київ • УНН

 • 14328 перегляди

Лікарі провели унікальну операцію з видалення пухлини нирки та тромбу довжиною 150 мм, що проник у серце. Складне втручання включало коронарне шунтування та видалення тромбу з нижньої порожнистої вени.

У інституті ім. Шалімова зробили унікальну операцію з видалення гігантського тромба, що досяг серця

У Національному науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова лікарі провели складну симультанну операцію з видалення пухлини нирки та тромбу, що досягав серця. Завдяки успішному втручанню пацієнт отримав можливість продовжити лікування хіміотерапією, пише УНН.

Микола Миколайович, 71-річний пенсіонер, ще минулого року почав відчувати сильний загрудинний біль. Зі скаргами спочатку звернувся до сімейного лікаря, після чого протягом 3 місяців пацієнту лікували проблеми зі шлунком. При проведенні УЗД органів черевної порожнини у чоловіка було запідозрено утворення правої нирки, у зв'язку з чим рекомендовано КТ-дослідження, під час якого і виявили пухлину правої нирки з метастазуванням у кістку

-розповідають лікарі.

Зазначається, що і без того непроста ситуація ускладнилась пухлинним тромбозом. Величезний тромб 35х43 мм, протяжністю до 150 мм, з правої ниркової вени поширювався у нижню порожнисту вену (НПВ) та викликав її майже повну оклюзію, з пролабуванням у праве передсердя, що збільшувало ризики раптової смерті в рази.

Після отримання результатів обстеження, лікарі Житомирського онкоцентру відмовились від проведення настільки складного оперативного втручання і рекомендували Миколі Миколайовичу звернутися в наш Центр.

Враховуючи наявність онкозахворювання та пухлинного тромбу, який став критичним протипоказом для початку таргетної хіміотерапії, наш онкоконсиліум лікарів прийняв рішення провести надскладну симультанну операцію

- розповіли у Центрі.

Першим етапом кардіохірургами було проведено коронарне шунтування (через наявну супутню серцеву патологію). Другим етапом гепатобіліарні хірурги виділили НПВ, опустили тромб з порожнини серця в просвіт вени, розсікли її та видалили тромб разом з правою ниркою та пухлиною.

Завдяки професіоналізму та оперативному реагуванню лікарів Національного наукового Центру хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова, пацієнт отримав шанс на подальше хіміотерапевтичне лікування свого онкозахворювання.

У Центрі Шалімова розповіли, як врятували нирку пацієнта з артеріовенозною фістулою20.02.25, 13:36 • 23295 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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