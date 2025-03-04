У інституті ім. Шалімова зробили унікальну операцію з видалення гігантського тромба, що досяг серця
Київ • УНН
Лікарі провели унікальну операцію з видалення пухлини нирки та тромбу довжиною 150 мм, що проник у серце. Складне втручання включало коронарне шунтування та видалення тромбу з нижньої порожнистої вени.
У Національному науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова лікарі провели складну симультанну операцію з видалення пухлини нирки та тромбу, що досягав серця. Завдяки успішному втручанню пацієнт отримав можливість продовжити лікування хіміотерапією, пише УНН.
Микола Миколайович, 71-річний пенсіонер, ще минулого року почав відчувати сильний загрудинний біль. Зі скаргами спочатку звернувся до сімейного лікаря, після чого протягом 3 місяців пацієнту лікували проблеми зі шлунком. При проведенні УЗД органів черевної порожнини у чоловіка було запідозрено утворення правої нирки, у зв'язку з чим рекомендовано КТ-дослідження, під час якого і виявили пухлину правої нирки з метастазуванням у кістку
Зазначається, що і без того непроста ситуація ускладнилась пухлинним тромбозом. Величезний тромб 35х43 мм, протяжністю до 150 мм, з правої ниркової вени поширювався у нижню порожнисту вену (НПВ) та викликав її майже повну оклюзію, з пролабуванням у праве передсердя, що збільшувало ризики раптової смерті в рази.
Після отримання результатів обстеження, лікарі Житомирського онкоцентру відмовились від проведення настільки складного оперативного втручання і рекомендували Миколі Миколайовичу звернутися в наш Центр.
Враховуючи наявність онкозахворювання та пухлинного тромбу, який став критичним протипоказом для початку таргетної хіміотерапії, наш онкоконсиліум лікарів прийняв рішення провести надскладну симультанну операцію
Першим етапом кардіохірургами було проведено коронарне шунтування (через наявну супутню серцеву патологію). Другим етапом гепатобіліарні хірурги виділили НПВ, опустили тромб з порожнини серця в просвіт вени, розсікли її та видалили тромб разом з правою ниркою та пухлиною.
Завдяки професіоналізму та оперативному реагуванню лікарів Національного наукового Центру хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова, пацієнт отримав шанс на подальше хіміотерапевтичне лікування свого онкозахворювання.
У Центрі Шалімова розповіли, як врятували нирку пацієнта з артеріовенозною фістулою20.02.25, 13:36 • 23295 переглядiв