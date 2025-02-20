У Центрі Шалімова розповіли, як врятували нирку пацієнта з артеріовенозною фістулою

У Національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова провели надскладну операцію для порятунку нирки пацієнта, який після видалення правої нирки через онкологічне захворювання 2003 року не проходив обстежень впродовж останніх шести років, пише УНН.

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Як зазначають в Центрі, пацієнт звернувся до медиків лише тоді, коли відчув порушення сечовипускання, і на УЗД єдиної нирки було виявлено кілька новоутворень, що загрожували її втраті.

"Щоб зберегти функцію нирки, фахівцями профільного медичного закладу було виконано надскладну операцію - резекцію вогнищ пухлини зі збереженням більшої частини нирки. На превеликий жаль, це втручання ускладнилося пошкодженням судин нирки з формуванням артеріовенозної фістули, що спричиняла значні кровотечі з сечового міхура (гематурію)", - ідеться у дописі.

Вказано, що артеріовенозна фістула - це співустя, що безпосередньо з’єднує вену і артерію. У нормі ці елементи кровоносної системи не з’єднуються. У здорових людей кров з артеріального русла спочатку прямує до капілярів, а вже з них збирається у вени. Небезпека артеріовенозних фістул полягає в тому, що велика маса артеріальної крові постійно потрапляє у венозне русло.

За інформацією, у подібних випадках єдиним шансом на порятунок нирки є закупорка пошкодженої судини через катетер, тобто ендоваскулярно.

"У нашому високоспеціалізованому ендоваскулярному відділі Центру пацієнту через прокол стегнової артерії в артерію єдиної лівої нирки проведено катетер спеціальної форми. Під контролем рентгену в ниркову артерію введено контрастну речовину, що дозволило, як на мапі, побачити пошкоджену артеріальну гілку. Оскільки вона була досить тонкою і звивистою, у катетер проведено трубку меншого діаметру - мікрокатетер, за допомогою якого і вдалося дістатися до пошкодженої судинки і запломбувати її спеціальним пристроєм - мікроспіраллю", - розповіли у Центрі.

Як зазначають фахівці, після 3 діб нагляду пацієнт був виписаний без ознак кровотечі з нормальними показниками функції нирки.

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