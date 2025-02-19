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15 березня, 19:03 • 119370 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144476 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136415 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116067 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107257 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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15 березня, 09:00 • 139505 перегляди

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Ендоваскулярна хірургія: у Центрі Шалімова пояснили переваги мініінвазивних операцій

Ендоваскулярна хірургія: у Центрі Шалімова пояснили переваги мініінвазивних операцій

Київ • УНН

 • 48084 перегляди

Фахівці Центру Шалімова розповіли про переваги ендоваскулярної хірургії - мініінвазивного методу лікування. Метод дозволяє проводити складні операції через катетеризацію судин без великих хірургічних втручань.

У Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова розповіли про переваги ендоваскулярної хірургії — сучасного мініінвазивного методу лікування, що дозволяє проводити складні операції без великих хірургічних розрізів, пише УНН.

Ендоваскулярна хірургія — це сучасний мініінвазивний метод хірургічного лікування, що дозволяє проводити операції через катетеризацію судин, без великих хірургічних розрізів. Цей підхід базується на використанні спеціалізованих катетерів, мікрохірургічних інструментів та технологій візуалізації, таких як рентгенографія та ангіографія, для забезпечення точного доступу до судин та тканин,

- зазвначають у Центрі.

Зокрема, цей метод ефективний при лікуванні:

 - Аневризм магістральних судин

 - Тромбозів і стенозів

 - Варикозного розширення вен

 - Ішемічної хвороби серця

 - Пухлин та кровотеч.

До основних методик такої хірургії належать:

Балонна ангіопластика та стентування – застосовують для відновлення порушеної прохідності звужених чи закупорених артеріальних та венозних судин через певні патології. Обидва методи успішно застосовуються у лікуванні ішемічної хвороби серця та облітеруючого атеросклерозу судин нижніх кінцівок.

Емболізація — це, навпаки, штучно створена оклюзія (закупорка) тієї чи іншої судини. Вона застосовується у лікуванні хворих, у яких були діагностовані: кровотечі; міома та фіброміома матки; портальна гіпертензія; онкопатологія тощо.

Тромбекстракція - видалення сформованих тромбів з судинного русла.

Серед головних переваг ендоваскулярної хірургії називають мінімальну інвазивність, швидкий період відновлення та скорочення тривалості госпіталізації.

У ННЦ хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова нагадали, що перші ендоваскулярні операції в Україні впроваджувалися саме в них. Нині фахівці Центру продовжують застосовувати найновіші технології та методики для ефективного лікування судинних захворювань та інших патологій внутрішніх органів та систем.

Видалення доброякісних новоутворень ШКТ: у Центрі Шалімова розповіли про мініінвазивний метод11.02.25, 14:28 • 24427 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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