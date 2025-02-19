Ендоваскулярна хірургія: у Центрі Шалімова пояснили переваги мініінвазивних операцій

У Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова розповіли про переваги ендоваскулярної хірургії — сучасного мініінвазивного методу лікування, що дозволяє проводити складні операції без великих хірургічних розрізів, пише УНН.

Ендоваскулярна хірургія — це сучасний мініінвазивний метод хірургічного лікування, що дозволяє проводити операції через катетеризацію судин, без великих хірургічних розрізів. Цей підхід базується на використанні спеціалізованих катетерів, мікрохірургічних інструментів та технологій візуалізації, таких як рентгенографія та ангіографія, для забезпечення точного доступу до судин та тканин, - зазвначають у Центрі.

Зокрема, цей метод ефективний при лікуванні:

- Аневризм магістральних судин

- Тромбозів і стенозів

- Варикозного розширення вен

- Ішемічної хвороби серця

- Пухлин та кровотеч.

До основних методик такої хірургії належать:

Балонна ангіопластика та стентування – застосовують для відновлення порушеної прохідності звужених чи закупорених артеріальних та венозних судин через певні патології. Обидва методи успішно застосовуються у лікуванні ішемічної хвороби серця та облітеруючого атеросклерозу судин нижніх кінцівок.

Емболізація — це, навпаки, штучно створена оклюзія (закупорка) тієї чи іншої судини. Вона застосовується у лікуванні хворих, у яких були діагностовані: кровотечі; міома та фіброміома матки; портальна гіпертензія; онкопатологія тощо.

Тромбекстракція - видалення сформованих тромбів з судинного русла.

Серед головних переваг ендоваскулярної хірургії називають мінімальну інвазивність, швидкий період відновлення та скорочення тривалості госпіталізації.

У ННЦ хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова нагадали, що перші ендоваскулярні операції в Україні впроваджувалися саме в них. Нині фахівці Центру продовжують застосовувати найновіші технології та методики для ефективного лікування судинних захворювань та інших патологій внутрішніх органів та систем.

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