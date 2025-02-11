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Видалення доброякісних новоутворень ШКТ: у Центрі Шалімова розповіли про мініінвазивний метод

Видалення доброякісних новоутворень ШКТ: у Центрі Шалімова розповіли про мініінвазивний метод

Київ • УНН

 • 24427 перегляди

В Інституті Шалімова провели ендоскопічну папілектомію з видалення пухлини великого дуоденального сосочка розміром. Пацієнтку виписали вже на п’яту добу.

У Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова успішно видалили пухлину великого дуоденального сосочка розміром 2,5*3,7 см. Пацієнтці провели ендоскопічну поліпектомію з ендобіліарним стентуванням, повідомляє УНН

Деталі

Як розповіли в Центрі, аденоми великого дуодеального сосочка зустрічаються досить рідко та складають 1 % всіх новоутворень ШКТ. При цьому частота малігнізації (перехід в злоякісність) аденом досягає 30-65%. Єдиним методом лікування є хірургічне втручання

На сьогодні ендоскопічна папілектомія є сучасним та мініінвазивним методом лікування доброякісних новоутворень великого сосочка дванадцятипалої кишки

- вказали в ННЦХТ імені О.О. Шалімова

В Центрі розповіли, що хворій під загальною анестезією було виконано ендоскопічну петлеву резекцію новоутворення єдиним блоком, з подальшою аргоноплазмовою абляцією периампулярної зони. 

"Враховуючи тривалий холангіт, для адекватного відтоку інфікованої жовчі, проведено селективну канюляцію вічка загальної жовчної протоки та встановлено тимчасовий пластиковий ендобіліарний стент", - розповіли медики. 

Після операції пацієнтку одразу перевели в профільне клінічне відділення, а вже на п’яту добу виписали в задовільному стані. Післяопераційний період минув без ускладнень, додали медики. 

Через деякий час пацієнтка звернеться до Центру для видалення стенту та періодично буде приїжджати на контрольні огляди.

У Центрі хірургії та трансплантології ім.Шалімова розповіли про переваги бімаммарного коронарного шунтування15.01.25, 13:28 • 32097 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоЗдоров'я

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