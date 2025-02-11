Видалення доброякісних новоутворень ШКТ: у Центрі Шалімова розповіли про мініінвазивний метод

У Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова успішно видалили пухлину великого дуоденального сосочка розміром 2,5*3,7 см. Пацієнтці провели ендоскопічну поліпектомію з ендобіліарним стентуванням, повідомляє УНН.



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Як розповіли в Центрі, аденоми великого дуодеального сосочка зустрічаються досить рідко та складають 1 % всіх новоутворень ШКТ. При цьому частота малігнізації (перехід в злоякісність) аденом досягає 30-65%. Єдиним методом лікування є хірургічне втручання

На сьогодні ендоскопічна папілектомія є сучасним та мініінвазивним методом лікування доброякісних новоутворень великого сосочка дванадцятипалої кишки - вказали в ННЦХТ імені О.О. Шалімова

В Центрі розповіли, що хворій під загальною анестезією було виконано ендоскопічну петлеву резекцію новоутворення єдиним блоком, з подальшою аргоноплазмовою абляцією периампулярної зони.

"Враховуючи тривалий холангіт, для адекватного відтоку інфікованої жовчі, проведено селективну канюляцію вічка загальної жовчної протоки та встановлено тимчасовий пластиковий ендобіліарний стент", - розповіли медики.

Після операції пацієнтку одразу перевели в профільне клінічне відділення, а вже на п’яту добу виписали в задовільному стані. Післяопераційний період минув без ускладнень, додали медики.

Через деякий час пацієнтка звернеться до Центру для видалення стенту та періодично буде приїжджати на контрольні огляди.

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