Удаление доброкачественных новообразований ЖКТ: в Центре Шалимова рассказали о миниинвазивном методе
Киев • УНН
В Институте Шалимова провели эндоскопическую папилэктомию по удалению опухоли большого дуоденального сосочка размером. Пациентку выписали уже на пятые сутки.
В Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова успешно удалили опухоль большого дуоденального сосочка размером 2,5*3,7 см. Пациентке провели эндоскопическую полипэктомию с эндобилиарным стентированием, сообщает УНН.
Детали
Как рассказали в Центре, аденомы большого дуодеального сосочка встречаются достаточно редко и составляют 1% всех новообразований ЖКТ. При этом частота малигнизации (переход в злокачественность) аденом достигает 30-65%. Единственным методом лечения является хирургическое вмешательство
На сегодня эндоскопическая папилэктомия является современным и миниинвазивным методом лечения доброкачественных новообразований большого сосочка двенадцатиперстной кишки
В Центре рассказали, что больной под общей анестезией было выполнено эндоскопическую петлевую резекцию новообразования единым блоком, с последующей аргоноплазменной абляцией периампулярной зоны.
"Учитывая длительный холангит, для адекватного оттока инфицированной желчи, проведено селективную канюляцию глазка общего желчного протока и установлен временный пластиковый эндобилиарный стент", - рассказали медики.
После операции пациентку сразу перевели в профильное клиническое отделение, а уже на пятые сутки выписали в удовлетворительном состоянии. Послеоперационный период прошел без осложнений, добавили медики.
Через некоторое время пациентка обратится в Центр для удаления стента и периодически будет приезжать на контрольные осмотры.
В Центре Шалимова рассказали об эффективности лечения опухолей печени с помощью радиочастотной абляции30.01.2025, 14:10 • 26497 просмотров