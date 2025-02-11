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Удаление доброкачественных новообразований ЖКТ: в Центре Шалимова рассказали о миниинвазивном методе

Удаление доброкачественных новообразований ЖКТ: в Центре Шалимова рассказали о миниинвазивном методе

Киев  •  УНН

 • 7352 просмотра

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В Институте Шалимова провели эндоскопическую папилэктомию по удалению опухоли большого дуоденального сосочка размером. Пациентку выписали уже на пятые сутки.

В Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова успешно удалили опухоль большого дуоденального сосочка размером 2,5*3,7 см. Пациентке провели эндоскопическую полипэктомию с эндобилиарным стентированием, сообщает УНН

Детали

Как рассказали в Центре, аденомы большого дуодеального сосочка встречаются достаточно редко и составляют 1% всех новообразований ЖКТ. При этом частота малигнизации (переход в злокачественность) аденом достигает 30-65%. Единственным методом лечения является хирургическое вмешательство

На сегодня эндоскопическая папилэктомия является современным и миниинвазивным методом лечения доброкачественных новообразований большого сосочка двенадцатиперстной кишки

- указали в ННЦХТ имени А.А. Шалимова

В Центре рассказали, что больной под общей анестезией было выполнено эндоскопическую петлевую резекцию новообразования единым блоком, с последующей аргоноплазменной абляцией периампулярной зоны. 

"Учитывая длительный холангит, для адекватного оттока инфицированной желчи, проведено селективную канюляцию глазка общего желчного протока и установлен временный пластиковый эндобилиарный стент", - рассказали медики. 

После операции пациентку сразу перевели в профильное клиническое отделение, а уже на пятые сутки выписали в удовлетворительном состоянии. Послеоперационный период прошел без осложнений, добавили медики. 

Через некоторое время пациентка обратится в Центр для удаления стента и периодически будет приезжать на контрольные осмотры.

В Центре Шалимова рассказали об эффективности лечения опухолей печени с помощью радиочастотной абляции30.01.2025, 14:10 • 26497 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоЗдоровье

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