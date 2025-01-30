В Центре Шалимова рассказали об эффективности лечения опухолей печени с помощью радиочастотной абляции

Радиочастотная абляция (РЧА) - это современный миниинвазивный метод лечения опухолей печени, который позволяет удалять пораженные клетки без сложных хирургических вмешательств. Об этом рассказали в Национальном научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова, передает УНН.

Детали

РЧА - миниинвазивный прогрессивный метод борьбы с первичными и вторичными злокачественными новообразованиями. Его суть заключается во введении в пораженную онкоклетками зону электродов, вызывающих локальное повышение температуры до 60-110°С - сообщает Центр хирургии и трансплантологии.

Центр хирургии и трансплантологии поделился историей пациентки Оксаны, которая перенесла операцию РЧА.

В 2017 году во время планового УЗИ у женщины обнаружили новообразование печени. Опухоль быстро росла, но на тот момент ей оказали помощь в виде эмболизации - закупорка артерии, которая кровоснабжает опухоль. Лечение имело слабый эффект, и со временем опухоль увеличилась вдвое.

Трансплантация в Украине: в Центре имени Шалимова рассказали, что влияет на успех операции

"Лечение имело слабый и временный эффект, поэтому во время следующего обследования, когда новообразование увеличилось вдвое, прогнозы врачей были неутешительны - немедленно требовалась резекция опухоли, но с высокой вероятностью с последующей трансплантацией печени, поскольку планируемый объем остатка органа был слишком малым для нормального функционирования организма", - говорится в сообщении.

Из-за полномасштабной войны женщина стала переселенкой и переехала в Ивано-Франковск. В 2023 году она обратилась в ННЦХТ им. Шалимова, где хирурги отдела трансплантации провели сложную операцию, сумев сохранить печень без необходимости пересадки. Послеоперационный период прошел без осложнений, и пациентку выписали домой для реабилитации.

Во Львове выписали первую в Украине двойню, рожденную благодаря госпрограмме репродуктивных технологий

Женщина проходила обязательную диагностику состояния здоровья, в во время одного из плановых обследований у нее обнаружили новые небольшие очаги поражения в печени.

"На этот раз она знала что делать. Сразу приехала в ННЦХТ им.А.А. Шалимова, прошла необходимые предоперационные обследования и мультидисциплинарный онкологический консилиум и была рекомендована радиочастотная абляция печени #рча", - отмечает Центр хирургии и трансплантологии.