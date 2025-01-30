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У Центрі Шалімова розповіли про ефективність лікування пухлин печінки за допомогою радіочастотної абляції

У Центрі Шалімова розповіли про ефективність лікування пухлин печінки за допомогою радіочастотної абляції

Київ • УНН

 • 28922 перегляди

У Центрі хірургії та трансплантології ім. Шалімова успішно використовують радіочастотну абляцію для лікування пухлин печінки. Метод дозволяє видаляти уражені клітини без складних хірургічних втручань, що підтверджує історія пацієнтки Оксани.

Радіочастотна абляція (РЧА) – це сучасний мініінвазивний метод лікування пухлин печінки, який дозволяє видаляти уражені клітини без складних хірургічних втручань. Про це розповіли у Національному науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова, передає УНН.

Деталі 

РЧА - мініінвазивний прогресивний метод боротьби з первинними та вторинними злоякісними новоутвореннями. Його суть полягає у введенні в уражену онкоклітинами зону електродів, що викликають локальне підвищення температури до 60-110°С

- повідомляє Центр хірургії та трансплантології.

Центр хірургії та трансплантології поділився історією пацієнтки Оксани, яка перенесла операцію РЧА. 

У 2017 році під час планового УЗД у жінки виявили новоутворення печінки. Пухлина швидко росла, але на той момент їй надали допомогу у вигляді емболізації –закупорка артерії, яка кровопостачає пухлину. Лікування мало слабкий ефект, і згодом пухлина збільшилася вдвічі.

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"Лікування мало слабкий й тимчасовий ефект, тому під час наступного обстеження, коли новоутворення збільшилось вдвічі, прогнози лікарів були невтішні – негайно була потрібна резекція пухлини, але з високою ймовірністю із послідуючою трансплантацією печінки, оскільки планований об’єм залишку органу був надто малим для нормального функціонування організму",— йдеться у повідомленні.

Через повномасштабну війну жінка стала переселенкою і переїхала до Івано-Франківська. У 2023 році вона звернулася до ННЦХТ ім. Шалімова, де хірурги відділу трансплантації здійснили складну операцію, зумівши зберегти печінку без необхідності пересадки. Післяопераційний період минув без ускладнень, і пацієнтку виписали додому для реабілітації.

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Жінка проходила обов’язкову діагностику стану здоров’я, в під час одного з планових обстеженнь у неї виявили нові невеликі вогнища ураження в печінці. 

"На цей раз вона знала що робити. Одразу приїхала у ННЦХТ ім.О.О. Шалімова, пройшла необхідні передопераційні обстеження та мультидисціплінарний онкологічний консиліум та була рекомендована радіочастотна абляція печінки #рча",—зазначає Центр хірургії та трансплантології.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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