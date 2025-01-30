У Центрі Шалімова розповіли про ефективність лікування пухлин печінки за допомогою радіочастотної абляції

Радіочастотна абляція (РЧА) – це сучасний мініінвазивний метод лікування пухлин печінки, який дозволяє видаляти уражені клітини без складних хірургічних втручань. Про це розповіли у Національному науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова, передає УНН.

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РЧА - мініінвазивний прогресивний метод боротьби з первинними та вторинними злоякісними новоутвореннями. Його суть полягає у введенні в уражену онкоклітинами зону електродів, що викликають локальне підвищення температури до 60-110°С - повідомляє Центр хірургії та трансплантології.

Центр хірургії та трансплантології поділився історією пацієнтки Оксани, яка перенесла операцію РЧА.

У 2017 році під час планового УЗД у жінки виявили новоутворення печінки. Пухлина швидко росла, але на той момент їй надали допомогу у вигляді емболізації –закупорка артерії, яка кровопостачає пухлину. Лікування мало слабкий ефект, і згодом пухлина збільшилася вдвічі.

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"Лікування мало слабкий й тимчасовий ефект, тому під час наступного обстеження, коли новоутворення збільшилось вдвічі, прогнози лікарів були невтішні – негайно була потрібна резекція пухлини, але з високою ймовірністю із послідуючою трансплантацією печінки, оскільки планований об’єм залишку органу був надто малим для нормального функціонування організму",— йдеться у повідомленні.

Через повномасштабну війну жінка стала переселенкою і переїхала до Івано-Франківська. У 2023 році вона звернулася до ННЦХТ ім. Шалімова, де хірурги відділу трансплантації здійснили складну операцію, зумівши зберегти печінку без необхідності пересадки. Післяопераційний період минув без ускладнень, і пацієнтку виписали додому для реабілітації.

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Жінка проходила обов’язкову діагностику стану здоров’я, в під час одного з планових обстеженнь у неї виявили нові невеликі вогнища ураження в печінці.

"На цей раз вона знала що робити. Одразу приїхала у ННЦХТ ім.О.О. Шалімова, пройшла необхідні передопераційні обстеження та мультидисціплінарний онкологічний консиліум та була рекомендована радіочастотна абляція печінки #рча",—зазначає Центр хірургії та трансплантології.