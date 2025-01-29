У Львові виписали першу в Україні двійню, народжену завдяки держпрограмі репродуктивних технологій
Київ • УНН
Львівський перинатальний центр виписав першу в Україні двійню, народжену за програмою лікування безпліддя. Матвій та Юстина народились 16 січня у батьків-педагогів з Городка, які скористались державною програмою ДРТ.
У Львівському обласному перинатальному центрі виписали двійнят, вперше в Україні народжених зі застосуванням допоміжних репродуктивних технологій за Програмою медичних гарантій. Батьки були одними з перших пацієнтів програми лікування.
Про це повідомили Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко та Львівський обласний клінічний перинатальний центр, передає УНН.
Деталі
В Україні відбулась перша виписка двійнят, народжених 16 січня 2025 року після застосування допоміжних репродуктивних технологій за Програмою медичних гарантій. Виписав двійнят - Матвія та Юстину - Львівський обласний клінічний перинатальний центр.
Батьки були одними з перших пацієнтів, хто скористався можливістю пройти лікування за кошти державної програми.
Довідково
Батьки двійнят - пара з Городка, педагоги. Декілька років без успіху намагалися реалізувати мрію про батьківство.
У березні 2024 року дізнались про державну програму лікування безпліддя і серед перших пацієнтів звернулися до Львівського перинатального центру.
Лікування було успішним: у червні підтвердили вагітність двійнею. Діти народилися передчасно, – на 35 тижні вагітності.
Новонароджені отримали усю необхідну допомогу в неонатологічних відділеннях центру.
Виписка малят з мамою додому відбулася на 13 добу життя діток.
МОЗ про лікування безпліддя державним коштом
Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко зазначив, що програма допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) стартувала у 2024 році. На сьогодні ДРТ у Програмі медичних гарантій доступні в 20 закладах по Україні: йдеться про 15 приватних, 3 комунальних та 2 державні установи.
Міністр наголосив, що доступ до цієї програми наразі значно спрощений.
Щоб скористатися нею пацієнтка повинна звернутися до свого лікуючого лікаря, та пройти консультацію у гінеколога, який підтвердить діагноз безпліддя. Після цього можна розпочинати необхідну підготовку.
Також Ляшко пояснив, що на сьогодні медичному відомству є чим пишатися:
1100 успішних вагітностей за цією програмою. І особливо тішить, що сьогодні виписуємо перших діток, народжених завдяки програмі
Нагадаємо
За Програмою медичних гарантій 1388 українок безоплатно отримали лікування безпліддя, з них 572 жінки успішно завагітніли. Держава фінансує один цикл лікування вартістю понад 80 тис. грн.
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