У Львові виписали першу в Україні двійню, народжену завдяки держпрограмі репродуктивних технологій

У Львівському обласному перинатальному центрі виписали двійнят, вперше в Україні народжених зі застосуванням допоміжних репродуктивних технологій за Програмою медичних гарантій. Батьки були одними з перших пацієнтів програми лікування.

Про це повідомили Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко та Львівський обласний клінічний перинатальний центр, передає УНН.

Деталі

В Україні відбулась перша виписка двійнят, народжених 16 січня 2025 року після застосування допоміжних репродуктивних технологій за Програмою медичних гарантій. Виписав двійнят - Матвія та Юстину - Львівський обласний клінічний перинатальний центр.

Батьки були одними з перших пацієнтів, хто скористався можливістю пройти лікування за кошти державної програми.

Довідково

Батьки двійнят - пара з Городка, педагоги. Декілька років без успіху намагалися реалізувати мрію про батьківство.

У березні 2024 року дізнались про державну програму лікування безпліддя і серед перших пацієнтів звернулися до Львівського перинатального центру.

Лікування було успішним: у червні підтвердили вагітність двійнею. Діти народилися передчасно, – на 35 тижні вагітності.

Новонароджені отримали усю необхідну допомогу в неонатологічних відділеннях центру.

Виписка малят з мамою додому відбулася на 13 добу життя діток.

МОЗ про лікування безпліддя державним коштом

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко зазначив, що програма допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) стартувала у 2024 році. На сьогодні ДРТ у Програмі медичних гарантій доступні в 20 закладах по Україні: йдеться про 15 приватних, 3 комунальних та 2 державні установи.

Міністр наголосив, що доступ до цієї програми наразі значно спрощений.

Щоб скористатися нею пацієнтка повинна звернутися до свого лікуючого лікаря, та пройти консультацію у гінеколога, який підтвердить діагноз безпліддя. Після цього можна розпочинати необхідну підготовку.