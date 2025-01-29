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Во Львове выписали первую в Украине двойню, рожденную благодаря госпрограмме репродуктивных технологий

Во Львове выписали первую в Украине двойню, рожденную благодаря госпрограмме репродуктивных технологий

Киев  •  УНН

 • 7910 просмотра

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Львовский перинатальный центр выписал первую в Украине двойню, рожденную по программе лечения бесплодия. Матвей и Юстина родились 16 января у родителей-педагогов из Городка, которые воспользовались государственной программой ВРТ.

Во Львовском областном перинатальном центре выписали двойняшек, впервые в Украине рожденных с применением вспомогательных репродуктивных технологий по Программе медицинских гарантий. Родители были одними из первых пациентов программы лечения.

Об этом сообщили Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко  и Львовский областной клинический перинатальный центр, передает УНН.

Детали

В Украине состоялась первая выписка двойняшек, рожденных 16 января 2025 года после применения вспомогательных репродуктивных технологий по Программе медицинских гарантий. Выписал двойняшек - Матвея и Юстину - Львовский областной клинический перинатальный центр.

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Родители были одними из первых пациентов, кто воспользовался возможностью пройти лечение за средства государственной программы.

Справочно

Родители двойняшек - пара из Городка, педагоги. Несколько лет безуспешно пытались реализовать мечту об отцовстве. 

В марте 2024 года узнали о государственной программе лечения бесплодия и среди первых пациентов обратились во Львовский перинатальный центр. 

Лечение было успешным: в июне подтвердили беременность двойней. Дети родились преждевременно, - на 35 неделе беременности. 

Новорожденные получили всю необходимую помощь в неонатологических отделениях центра.

Выписка малышей с мамой домой состоялась на 13 сутки жизни деток. 

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Минздрав о лечении бесплодия за государственный счет 

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что программа вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) стартовала в 2024 году. На сегодня ВРТ в Программе медицинских гарантий доступны в 20 заведениях по Украине: речь идет о 15 частных, 3 коммунальных и 2 государственных учреждениях.

Министр отметил, что доступ к этой программе сейчас значительно упрощен.

Чтобы воспользоваться ею пациентка должна обратиться к своему лечащему врачу, и пройти консультацию у гинеколога, который подтвердит диагноз бесплодия. После этого можно начинать необходимую подготовку.

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Также Ляшко объяснил, что на сегодня медицинскому ведомству есть чем гордиться:

1100 успешных беременностей по этой программе. И особенно радует, что сегодня выписываем первых деток, рожденных благодаря программе

- подчеркнул Виктор Ляшко.

Напомним,

По Программе медицинских гарантий 1388 украинок бесплатно получили лечение бесплодия, из них 572 женщины успешно забеременели. Государство финансирует один цикл лечения стоимостью более 80 тыс. грн.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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