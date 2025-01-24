Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на заседании Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной Рады презентовал концепцию реформирования регулирования фармацевтического рынка. Предложения Минздрава касались снижения цены на лекарства путем электронных торгов между производителями, ограничения размера скидок и запрета ретробонусов. Не все предложенные изменения пришлись по душе народным депутатам, пишет УНН.

Электронные торги как основа для формирования ценыЭлектронные торги как основа для формирования цены

Одним из ключевых предложений Минздрава стало определение самой низкой цены на лекарственные средства по действующему веществу через электронные торги на платформе «Прозорро. Маркет». По этой концепции, производители во время торгов будут предлагать свои цены на препараты, входящие в Национальный перечень лекарственных средств. После определения самого дешевого варианта аптеки будут обязаны иметь его в ассортименте.

Раз в год на «Прозоро. Маркет» происходит определение индикативной цены. То есть все производители лекарственного средства с определенным действующим веществом, которое включено в национальный перечень, а их 455 сегодня, мы готовы рассмотреть и потенциально расширить перечень, чтобы увеличить количество лекарственных средств, которые мы регулируем. Эти производители лекарственных средств один раз в год приходят на «Прозоро. Маркет» и торгуются по отпускной цене своего лекарственного средства. Тот производитель, который показал на торгах самую низкую цену по этому действующему веществу, побеждает в данном конкретном случае и тогда каждая аптека, которая имеет лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами, обязана иметь у себя в ассортименте этот препарат для отпуска по этой цене, которая была проторгована на «Прозоро. Маркет», с учетом наценок, которые действуют для дистрибьютора и для аптечной сети - объяснил Виктор Ляшко.

По его словам, ключевая задача Минздрава заключается в том, чтобы самый дешевый препарат был доступен в каждой аптеке страны.

И второй вопрос, чтобы она предлагалась человеку при обращении с запросом. Он (аптека - ред.) должен сказать, что в соответствии с государственным регулированием есть такой препарат по самой низкой цене с таким действующим веществом. В дальнейшем человек имеет право выбрать любой другой препарат, но этот ему должны предложить обязательно. На нашу точку зрения это приведет к тому, что будут люди понимать о самых дешевых лекарственных средствах, которые есть в том препарате - объяснил позицию Минздрава Виктор Ляшко.

Члены профильного парламентского комитета поддержали такое предложение, ведь оно должно стимулировать производителей к конкуренции. Это важно, потому что именно они формируют до 70% стоимости лекарственных средств.

Сейчас это (предложения Минздрава - ред.) касается больше, пожалуй, аптечных сетей и дистрибьюторов. И из того, что нам предоставили, я вижу, что тот игрок, который формирует 70% цены (производитель - ред.), он вообще не урегулирован пока. Это то, что я вижу на данный момент, - отметила член комитета Виктория Вагнер.

В целом комитет одобрительно принял предложение о введении конкуренции между производителями, однако депутаты отметили необходимость уточнения технических деталей, в частности частоты проведения торгов и механизмов реагирования на валютные колебания, влияющие на ценообразование.

Скидки забрать невозможно оставить

Еще одной темой оживленного обсуждения на заседании комитета ВР по вопросам здоровья нации стало предложение Минздрава по регулированию маркетинговых договоров между производителями и аптечными сетями. Эти договоры позволяют аптекам предоставлять скидки потребителям, однако, по предложению Минздрава, наценки по таким договорам должны регулироваться постановлением Кабинета Министров Украины. Это, по мнению министерства, будет способствовать уменьшению манипуляций с ценами и обеспечит доступность препаратов.

Мы говорим о маркетинге, чистых правилах этого маркетинга, которые должны включать отраслевые стандарты ЕС, - отметил министр здравоохранения.

Несмотря на это, депутаты не поддержали ограничение размера скидок, ссылаясь на европейский опыт, где маркетинговые соглашения регулируются практикой надлежащего или ненадлежащего продвижения. В ЕС, по их словам, не существует четких законодательных норм по этому вопросу, поэтому парламентарии считают, что Украина также должна придерживаться более либерального подхода. В своих аргументах они сослались на 83 Директиву ЕС по регулированию функционирования фармацевтического рынка, в которой нет никаких ограничений объемов маркетинговых сделок.

Более того, парламентарии подчеркнули, что в вопросе скидок по договорам не следует забывать о малых аптеках в селах и прифронтовых районах. Ведь их ограничение может привести к закрытию такой жизненно необходимой инфраструктуры.

Учтено ли влияние на малые аптеки в селах и отдаленных регионах, особенно прифронтовых? То есть там есть аптеки с совсем с минимальной рентабельностью. Как в этой позиции будем выходить? Или кто возьмет на себя ответственность, если доставок лекарств в эти регионы просто не будет? Потому что, во-первых, есть дефицит кадровый и, во-вторых, я так понимаю, если это делают сети аптек за счет маркетинговых платежей, то кто этим будет заниматься? - отметила Виктория Вагнер.

Депутаты также отметили, что не имеют доверия к регулированию этого вопроса постановлениями Кабмина, ведь часто в них оказывается «не то, что ожидали».

Дискуссии о «ретробонусах»

Отдельно рассматривался вопрос отмены обратной корректировки цены или «ретробонусов» - механизма, который позволяет производителям предоставлять аптекам скидки на ранее закупленный товар.

«Ретробонусы» работают, например, в том случае, если у партии закупленных лекарств заканчивается срок годности или же ее отправляют на перерегистрацию. Минздрав предлагал отказаться от этой практики, однако депутаты отклонили такую идею. По их словам, «ретробонусы» часто помогают урегулировать ситуации с утилизацией просроченных или некачественных лекарств, а также снижают риски для аптечных сетей.

Полноценный закон

Члены комитета согласились, что фармацевтический рынок имеет серьезные проблемы и пробелы, требующие системного решения. Ляшко отметил, что внедрение прозрачных механизмов электронных торгов позволит избежать искусственного завышения цен, что часто встречается из-за отсутствия конкуренции. Однако, при обсуждении депутаты отметили, что решение этих вопросов невозможно путем внесения точечных изменений в законопроекты. По их мнению, нужен основательный подход, который будет учитывать интересы всех участников рынка.

У нас есть замечательный закон о лекарствах, который уже принят, который соответствует всем директивам Европейского Союза, в котором детально урегулирован вопрос связан с оборотом лекарственных средств и который определяет права и обязанности юридических и физических лиц, уполномоченных органов государственной власти и должностных лиц в соответствующей сфере. Однако, вне правового регулирования норм этого закона остается вопрос реализации лекарственного средства как фармацевтической услуги и фактически обеспечения конечного потребителя - пациентов... Так же я услышал много замечаний коллег наших из комитета сегодня и у меня такое предложение - в связи с этим можно поручить подкомитету по вопросам фармации, фармацевтической деятельности в двухнедельный срок, если мы делаем реформы, они должны быть быстрыми, разработать проект закона о регулировании аптечной и фармацевтической отрасли Украины с учетом всех европейских норм ЕС - предложил председатель подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Сергей Кузьминых.

В результате обсуждения комитет решил разработать отдельный законопроект, который будет охватывать все аспекты функционирования фармацевтического рынка. Он должен учитывать права и обязанности производителей, дистрибьюторов и аптечных сетей. Для этого на базе комитета будет создана соответствующая рабочая группа.

Предложения Минздрава получили неоднозначную реакцию. В частности, одобрение получила идея введения индикативных цен на препараты, но категорически отвергнуты идеи ограничения скидок и отказа от «ретробонусов». В конечном счете это обсуждение стало основой для начала системного реформирования рынка. Принятие нового закона станет важным шагом к реформированию отрасли, но его реализация потребует эффективного сотрудничества всех заинтересованных сторон. Как отметили члены комитета, главная задача - это создание условий, при которых украинцы смогут получать качественные лекарства по справедливым ценам.