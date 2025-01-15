У Центрі хірургії та трансплантології ім.Шалімова розповіли про переваги бімаммарного коронарного шунтування
Київ • УНН
Центр Шалімова представив переваги бімаммарного коронарного шунтування. Метод використовує дві мамарні артерії та забезпечує кращі довгострокові результати з меншим ризиком ускладнень.
Бімаммарне коронарне шунтування (БМКШ) - один з методів лікування серцево-судинних захворювань, який, зокрема, забезпечує не тільки довготривалі результати, але й знижує ризик ускладнень, таких як тромбоз та інфекції. Про ці та інші переваги процедури розповіли у Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова, пише УНН.
Деталі
Бімаммарне коронарне шунтування (БМКШ) на працюючому серці — це хірургічна процедура, яка передбачає використання двох мамарних артерій (лівої та правої) для шунтування коронарних артерій, що постраждали від атеросклерозу
Фахівці виділили кілька важливих переваг цієї процедури.
Однією з них, наприклад, є довговічність шунтів. Артеріальні шунти, зокрема мамарні артерії, мають вищу тривалість функціонування порівняно з венами, що використовуються в традиційних методах. Таким чином знижується ймовірна необхідність в повторному втручанні через кілька років після операції.
Також, пацієнти, які пройшли процедуру БМКШ мають менше ризиків тромбозу.
"Артеріальні шунти менш схильні до утворення тромбів порівняно з венозними, що зменшує ризик розвитку тромбоутворення та інфарктів через тромбообструкцію шунтів",—зазначено в дописі.
БМКШ забезпечує кращий кровообіг, через те, що мамарні артерії, які застосовуються у процедурі, мають властивість зберігати свою еластичність та функціональність краще, аніж вени. Крім того, вони забезпечують більш стабільний та ефективний кровообіг через шунт.
Ще однією важливою перевагою бімаммарного коронарного шунтування є те, що ймовірність інфекційних ускладнень стає меншою. Використання власних артерій знижує ймовірність інфекцій, що можуть виникнути при використанні донорських тканин (наприклад, вен з ніг).
Згідно зі статистикою, пацієнти з тотальною артеріальною реваскуляризацією мають кращі довгострокові результати, зокрема меншу смертність та менший ризик повторної операції.
Вважається, що тотальна артеріальна реваскуляризація серця є більш ефективною і довговічною стратегією лікування пацієнтів з тяжкими ураженнями коронарних артерій.
Утім, така процедура вимагає високої кваліфікації хірургів та спеціального підходу в плануванні операції.
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