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У Центрі хірургії та трансплантології ім.Шалімова розповіли про переваги бімаммарного коронарного шунтування

У Центрі хірургії та трансплантології ім.Шалімова розповіли про переваги бімаммарного коронарного шунтування

Київ • УНН

 • 32097 перегляди

Центр Шалімова представив переваги бімаммарного коронарного шунтування. Метод використовує дві мамарні артерії та забезпечує кращі довгострокові результати з меншим ризиком ускладнень.

Бімаммарне коронарне шунтування (БМКШ) - один з методів лікування серцево-судинних захворювань, який, зокрема,  забезпечує не тільки довготривалі результати, але й знижує ризик ускладнень, таких як тромбоз та інфекції. Про ці та інші переваги процедури розповіли у Національному Науковому Центрі хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова, пише УНН.

Деталі 

Бімаммарне коронарне шунтування (БМКШ) на працюючому серці — це хірургічна процедура, яка передбачає використання двох мамарних артерій (лівої та правої) для шунтування коронарних артерій, що постраждали від атеросклерозу

- зазначають в Центрі хірургії та трансплантології.

Фахівці виділили кілька важливих переваг цієї процедури.

Однією з них, наприклад, є довговічність шунтів. Артеріальні шунти, зокрема мамарні артерії, мають вищу тривалість функціонування порівняно з венами, що використовуються в традиційних методах. Таким чином знижується ймовірна необхідність в повторному втручанні через кілька років після операції.

Також, пацієнти, які пройшли процедуру БМКШ мають менше ризиків тромбозу. 

"Артеріальні шунти менш схильні до утворення тромбів порівняно з венозними, що зменшує ризик розвитку тромбоутворення та інфарктів через тромбообструкцію шунтів",—зазначено в дописі.

БМКШ забезпечує кращий кровообіг, через те, що мамарні артерії, які застосовуються у процедурі, мають властивість зберігати свою еластичність та функціональність краще, аніж вени. Крім того, вони забезпечують більш стабільний та ефективний кровообіг через шунт.

Ще однією важливою перевагою бімаммарного коронарного шунтування є те, що ймовірність інфекційних ускладнень стає меншою. Використання власних артерій знижує ймовірність інфекцій, що можуть виникнути при використанні донорських тканин (наприклад, вен з ніг).

Згідно зі статистикою, пацієнти з тотальною артеріальною реваскуляризацією мають кращі довгострокові результати, зокрема меншу смертність та менший ризик повторної операції.

Вважається, що тотальна артеріальна реваскуляризація серця є більш ефективною і довговічною стратегією лікування пацієнтів з тяжкими ураженнями коронарних артерій. 

Утім, така процедура вимагає високої кваліфікації хірургів та спеціального підходу в плануванні операції.

В Інституті Шалімова застосували новітню технологію STER і оприлюднили вражаюче відео07.01.25, 20:30 • 22516 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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